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    首頁 > 政治

    李四川五股、林口基層座談 喊強化聯外交通

    2026/05/06 16:17 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川赴五股、林口與基層座談，聆聽地方建設需求，現場了解聯外交通議題。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴五股、林口與基層座談，聆聽地方建設需求，現場了解聯外交通議題。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（6日）到五股、林口與基層座談，聆聽地方建設需求，現場了解聯外交通議題，李四川說，地方反映新五路塞車及林口聯外交通問題，未來當選後，將以在中央及地方政府的服務經驗，跨縣市、跨單位研商，強化整體交通連結，改善塞車問題及提升交通便利性。

    李四川今天在新北市議員陳明義陪同下，先後到五股、林口各地現勘，與當地里長們座談，面對面聆聽基層意見，作為未來政見的參考，席間許多里長熱情細數與李四川互動的過往，稱讚李四川在台北縣副縣長、新北市副市長任內，為地方推動諸多建設。

    李四川說，未來當選後，針對五股、林口等聯外交通問題，會以長年在中央、地方政府服務的實際經驗，跨縣市、跨單位研商，持續推動相關政策，改善區域內交通問題，並強化跨運具的整合，提升整體通勤品質。

    李四川也提到，先前提出TPASS升級版納入短程高鐵板橋到南港的構想，就是為了改善新北市通勤族的塞車問題，希望藉由納入較優惠、較省時的高鐵，整合其他大眾交通運輸，減少上下班的私人運具；先前提出的蘆社大橋政見，除了提升雙北交通便利性，也可因應未來輝達總部進駐，串連雙北相關產業鏈，帶動經濟發展。

    國民黨新北市長參選人李四川赴五股、林口與基層座談，聆聽地方建設需求，現場了解聯外交通議題。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川赴五股、林口與基層座談，聆聽地方建設需求，現場了解聯外交通議題。（李四川競辦提供）

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