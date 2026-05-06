精準布雷！警政署長張榮興赴基隆下「查賄令」：切斷境外勢力介選

內政部警政署長張榮興（前）昨天下午到基隆市警察局，主持「115年地方公職人員選舉查賄制暴會議」，分享第一線查賄密技，要求落實執行今年選舉查賄工作，展現警方全力打擊賄選及暴力介選之決心。（記者林嘉東翻攝）

115年地方公職人員選舉將於年底登場，為宣示打擊賄選及暴力介選的決心，內政部警政署長張榮興昨天下午親赴基隆市警察局，主持「115年地方公職人員選舉查賄制暴會議」，除聽取警局查賄制暴準備情形外，並親授第一線查賄經驗與技巧，要求落實執行今年選舉查賄工作，展現警方全力打擊賄選及暴力介選之決心。

面對年底九合一選戰，署長張榮興在會中特別指出，除了傳統的現金買票、送禮、餐會或旅遊等賄選態樣需持續盯緊外，新型態的不法介選更是不容忽視，要求基隆市警局必須落實「精準布雷」，透過建構綿密的情報網，掌握組織架構與關鍵金流動向。

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「查賄要從根本切斷！」張榮興強調，警方將透過系統性掃黑，徹底切斷黑道幫派與境外敵對勢力的連結，嚴防境外金援透過地下管道影響基隆地方選情。同時，針對網路流傳的假訊息，警方也要第一時間偵查追查源頭，避免錯假資訊誤導選民，維護選前社會安定。

基隆市警察局長林信雄則表示，警局上下已全力投入查賄制暴工作，將秉持「行政中立、依法行政」原則，妥適規劃警力分工，除了集中能量打擊各類賄選，也會持續宣達反賄選理念，鼓勵市民勇於檢舉不法介選行為。

林信雄呼籲，乾淨的選舉是民主基石，警方將嚴格守護選務工作，確保年底選舉圓滿平順；民眾若發現可疑賄選情資，請撥打檢舉專線，共同守護公平的選舉環境。

內政部警政署長張榮興昨天下午到基隆市警察局，主持「115年地方公職人員選舉查賄制暴會議」，分享第一線查賄密技，與各分局長、幹部意見交流。（記者林嘉東翻攝）

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