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    首頁 > 政治

    民進黨下鄉宣講「台灣好生活」 5/9首場高雄鄭麗君打頭陣

    2026/05/06 16:11 記者陳政宇／台北報導
    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    民進黨規劃「台灣好生活」下鄉宣講，由內閣成員前往各縣市說明中央施政成果。據指出，首場將於5月9日自高雄市漢神巨蛋起跑，由行政院副院長鄭麗君領軍打頭陣，後續場次為16日台中市、17日在嘉義縣，陸續展開政績宣傳與產業對話，同時印製手冊供黨公職運用。

    民進黨中央黨部規劃一系列宣講活動。民進黨發言人吳崢今天說明，秘書長徐國勇於中常會報告，為協助政府進行政績宣傳與產業對話，首場將於5月9日在高雄登場，陸續舉辦「台灣好生活」產業說明會。

    吳崢表示，民進黨部印製相關文宣，內容包括政府目前推行的托育新制、社會福利、以及對於各行各業的照顧政策，都有邀請內閣成員到各縣市協助說明。

    媒體詢及，在野黨質疑內閣官員參與黨部活動，是否有濫用行政資源之嫌？吳崢澄清，「絕對沒有、完全沒有」，因為相關活動的經費完全由由黨部支出，且受邀出席的政務官皆在下班時間參與，並沒有濫用行政資源的問題。

    吳崢並反問，若國民黨質疑政務官能否在下班時間參與政黨活動，讓人不免好奇，難道新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕沒有在下班時間參與國民黨的活動？最近才看到侯在週末也頻繁與國民黨籍議員和參選人出席地方活動，「我想應該不是我眼花了吧」。

    吳崢強調，如果國民黨要質疑政務官能否在下班後參加政黨活動，應該要先檢視國民黨籍的行政首長。

    根據民進黨印製的「台灣好生活」手冊，22頁內容涵蓋多項政績，包括通勤月票TPASS、國家陪你一起養、百億海外圓夢基金計畫，以及針對勞工、農民、軍警、外送員及醫護等族群照顧政策，並報告國防自主相關內容。

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