傳達台以堅定情誼 以色列前國會議長率團拜會韓國瑜

以色列前國會議長利維（Mickey Levy）率團拜會立法院長韓國瑜。（記者田裕華攝）

以色列前國會議長利維（Mickey Levy）首度訪台，今日率團拜會立法院長韓國瑜，利維表示，在當前中東戰火未歇之際訪台，是為了向外界傳達台以堅定情誼的重要訊號。他感謝台灣對以色列的支持，強調台灣是以色列的真誠朋友，並期盼雙方在安全及AI等領域持續深化合作。利維同時分享猶太民族數千年歷史與建國歷程，指出以色列雖地狹人稀，卻是全球猶太人永遠的家園，並期盼和平早日到來。

韓國瑜表示，無論是首次來訪的利維前議長，或是第4次訪台的友台小組杜伯斯基（Boaz Toporovsky）主席，立法院均表達最熱烈的歡迎，並特別感謝以色列國會多次在國際社會為台灣發聲。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜說，台灣與以色列有諸多相似之處，兩國土地面積均不大且缺乏天然資源，憑藉著兩國人民的不懈打拚，方能在國際上締造亮眼成就。此外，兩國人民皆具堅定信念，猶太民族兩千年來受《塔木德》與《摩西五經》薰陶，台灣則深受《論語》等思想影響，皆展現高度民族韌性。

韓國瑜並表達對以色列遭受戰亂之關懷，衷心期盼中東及世界早日恢復和平，國家安定、人民安居，亦期盼台灣永遠遠離戰火。

「台灣與以色列國會議員聯誼會」會長鍾佳濱分享聆聽以色列國歌、了解其歌詞意涵時的感動，指出台灣與以色列人民同樣珍視自由民主制度，並對以色列在戰時仍能維持社會正常運作的韌性感到敬佩。

鍾佳濱表示，台灣可借鏡以色列培育人才、發揮創新的經驗，並期盼雙方在無人機、鐵穹防禦系統及新創法規等面向深化交流合作。

國民黨立委陳永康也分享曾4度訪問以色列的經驗，對其高科技發展印象深刻。他指出，台灣擁有領先的AI晶片技術，並正積極推動國防自主，期盼借鏡以色列經驗，進一步強化雙邊科技與軍事合作，並祝福以色列早日恢復和平與繁榮。

以色列前國會議長利維（Mickey Levy）（左）首度訪台，今日率團拜會立法院長韓國瑜。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法