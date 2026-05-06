莊競程喊竹市明年普發1萬高虹安不回應 白營側翼猛攻遭網友批雙標

民進黨新竹市長參選人莊競程喊他當選市長，竹市明年每人普發1萬元，引發網友熱烈討論。（水源里長曾翰揚提供）

民進黨新竹市長參選人莊競程開出選戰第一槍，高喊若當選明年普發1萬元現金給市民。結果高虹安不敢正面回應，由多名白營側翼在網路發文攻擊莊競程去年及今年的發文是雙標。市府民政處長施淑婷發文稱莊競程對自己說過的話裝死不負責？去年稱「如果國家的稅收可以無緣無故想發就發，未來對國家發展、對全民造成的嚴重影響，不是1萬塊可以補得起來的。」結果今年直接說：「新竹市要普發一萬元！」

包括多名白營側翼及民眾黨議員宋品瑩等人都提到莊競程去年7月才說，政府不能想發就發，否則會影響國家未來發展；怎麼現在要選舉，就開始喊普發1萬？所以到底哪一個才是真的你？是去年那個批評亂發現金的人？還是現在這個為了選票，自己也跟著喊發1萬的人。批莊競程連竹市財政狀況都搞不清楚，就急著到處開支票、喊口號、騙選票。

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莊競程提出若他年底當選市長，明年就普發每人1萬元給竹市民的政見已在網路發酵，除白營批雙標，多數網友都喊讚，也有網友稱高虹安今年初也發5千元，為何不敢跟進或加碼？且高虹安任內有長達1年5個月停職，市政停擺沒建設，為何不能把餘裕的財政與市民共享？並批是高虹安市府是怕了還是龜縮不敢跟進？真正雙標的是民眾黨和高虹安。

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