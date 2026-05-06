王世堅嗆「等著被火車撞死」 周玉蔻火大提3要求：黨中央不能沒回應

立委王世堅6日出席民進黨中常會，受訪時澄清政大演講誇獎蔣萬安是禮貌性但也有批評蔣的不足，被斷章取義感到不快。（記者塗建榮攝）

民進黨立委王世堅日前到政大演講，稱讚台北市長蔣萬安「心胸寬大」，名嘴周玉蔻不滿質疑是內奸，要求大家打電話給黨中央要求開除黨籍；今（6日）王世堅不滿開嗆，這位老太太（指周玉蔻）等著被火車撞死吧，對此，周玉蔻不滿提3大要求，強調對這件事不會沉默。

綜合媒體報導，針對周玉蔻要求開除黨籍言論，王世堅今受訪時表示，別人有好的地方當然要說好啊，難道就政黨劃分，永遠只能批評競爭政黨？強調後面他也批評蔣萬安，批周玉蔻「看到針孔，沒看到山洞（形容人見識淺薄）」，沒看到山洞齁，那就等著被火車撞死吧！」

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對此，周玉蔻在臉書發表聲明表達最沉重、最嚴正的抗議，稱王世堅言論赤裸裸的仇恨式羞辱，也是對女性、對言論自由、對公共討論文化的嚴重踐踏。她在此正式提出3大要求：

第一，王世堅必須立刻公開向社會道歉，並清楚收回相關惡劣言論。

第二，民進黨中央必須正式表態。民進黨是否容許黨籍立委，用「應該被火車撞死」這種言語攻擊不同意見者？如果這種話都可以被輕描淡寫帶過，那民進黨過去所強調的人權、性別平等與民主價值，還剩下什麼？

第三，我要求民進黨中央啟動黨紀調查與處理程序，不能對如此嚴重的言語暴力視而不見。

周玉蔻強調，這件事她不會沉默，不能接受公共政治文化墮落到用死亡威脅與惡毒羞辱來取代辯論。

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