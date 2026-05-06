「中華軍史學會」爆配合中共統戰 學者：老軍頭把中國軍史嫁接台灣

民進黨立委林楚茵6日質詢踢爆，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」更配合中國官媒宣傳促統。（取自國會頻道）

民進黨立委林楚茵今日在立法院外交及國防委員會質詢踢爆，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」社址設在國防部後棟，10年領取近千萬政府補助，去年10月舉辦學術研討會，竟配合中共統戰宣傳論述。法律學者批評，那些老軍頭完全不顧台灣這邊的歷史，直接把中國軍史嫁接到台灣，應該走出國、共兩黨內戰格局，構築台灣主體性的軍史觀。

林楚茵在立法院質疑，中共利用抗戰勝利、聯合國成立及台灣光復80週年，進行「台灣屬於中國一部分所不可分割」的法律戰，這個由國防部資助的單位，居然配合中國的統戰論述，在去年10月舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80週年學術研討會」。

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林楚茵說，現任理事蔣海安，曾出現在48位退將接受統戰邀宴的名單當中；而監事謝台喜則在2011年參加過「中山黃埔兩岸情」，照片甚至被登在促進中國統一的中國黃埔軍校網站上。

根據林楚茵辦公室向國防部調閱的資料，「中華軍史學會」自稱是以結合國內軍事、歷史學者與軍史愛好者而組成的民間學術團體，於1995年1月14日成立，內政部核准立案。

該會設立宗旨為，致力於提升國內軍事歷史研究水準，強化軍事史研究成效為宗旨；該會設理事25人、監事7人，由會員選舉之，組成理事會與監事會；理事會設理事長1人、副理事長2人，監事會設召集人1人；該會理事長為前空軍司令熊厚基，副理事長是成雲鵬、王成勉。

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗今日受訪表示，這件事其實很深層，因為這個學會所出的專書和期刊，在軍事界是一個老牌的東西，而且長年設址在國防部內，一直以來史觀就是那樣，他們也不會認為紀念抗戰勝利80週年何錯之有。

「核心問題是，我國軍史該如何書寫？」羅承宗指出，軍隊國家化是本世紀才開始的事，縱使國防部長顧立雄有做一些改變，但冰凍三尺非一日之寒，冰層之下厚厚一層並未改變，長期以來軍方建構出來史觀，就是國共兩黨中國內戰那一套。

羅承宗批評，從台灣立場來看，中華軍史史觀幾乎是國民黨黨軍對抗中國共產黨黨軍的作戰故事，一定是1911年孫文創建民國，然後國民黨北伐、對日抗戰，一整套「原封不動」搬過來，國共的史觀都是抗戰勝利、台灣光復，完全忽略1945年之前的台灣軍史、台籍日本兵。

羅承宗質疑，那些老軍頭完全不顧台灣這邊的歷史，直接把中國軍史嫁接到台灣，現在就連陸軍官校校歌還在「黨旗飛舞」。21世紀都過了4分之1了，也是時候走出中國國民、共產黨兩黨內戰格局，構築台灣主體性的軍史觀。

林楚茵今日在立法院委員會質詢，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」社址設在國防部後棟，10年領取近千萬政府補助，去年10月舉辦學術研討會，竟配合中共統戰宣傳論述。（林楚茵國會辦公室提供）

林楚茵質疑，中華軍史學會現任理事蔣海安，曾出現在48位退將接受統戰邀宴的名單當中；而監事謝台喜則在2011年參加過「中山黃埔兩岸情」，照片甚至被登在促進中國統一的中國黃埔軍校網站上。（林楚茵國會辦公室提供）

中華軍史學會理監事名單。（林楚茵國會辦公室提供）

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