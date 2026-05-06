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    首頁 > 政治

    北市府追加預算323項占總預算16％ 藍營議員看不下去質疑財政紀律

    2026/05/06 15:12 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安6日出席台北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過與詢答。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安6日出席台北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過與詢答。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安今（6）日赴市議會進行今年第一次追加減預算報告，歲入追加456.9億元，歲出追加342.66億元。國民黨籍台北市議員郭昭巖批評，北市府預算追加占總預算16%比例太高，有許多都是本來應該預想到並編列在總預算當中的，這樣也有財政紀律問題。

    台北市政府2026年總預算歲入准列2098億元，歲出准列2139.73億元，連同債務還本127.28億元，合共尚需融資調度169.01億元，全數移用過去年度歲計賸餘予以彌平。因市府施政需要，辦理第一次追加減預算，歲入部分追加557.37億元、追減100.47億元，淨計追加456.9億元，最大宗為稅課收入追加495.22億元。

    歲出部分，各機關追加342.78億元、追減0.12億元，淨計追加342.66億元，內容包含市府各項新政免費營養午餐、教育革新三箭、敬老卡愛心卡擴大使用範圍及增加點數等。

    郭昭巖說，追加減預算項目高達323項，歲出占總預算比例高達16％，是否代表市府在編列預算當中有太多項目沒有完整估算，導致追加預算變成常態化，財劃法修正後，市府自籌壓力變大，財政規劃上應該要更加穩健，可以理解一些福利新政採追加預算，但還有諸多條目比如體育局ROT案履約管理，這都是可以預見的，為何沒有編列在年度預算？這當然被外界質疑，也涉及財政紀律問題。

    她要求，市府應該針對這些追加預算的300多個項目分項檢討，總質詢前提出檢討報告。蔣萬安允諾，會請主計處針對這300多項來重新檢視提出報告。

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