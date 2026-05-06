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    首頁 > 政治

    王鴻薇「造鼠說」惹議 吳靜怡：中山居民抓活老鼠要送王鴻薇服務處

    2026/05/06 15:33 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    台北鼠患越來越嚴重，近期鄉民們都在網上分享目擊情報，王鴻薇4日為了護航蔣萬安，竟然在社群上指稱近期一大堆老鼠目擊情報是民進黨啟動「造鼠計畫」。對此，媒體人吳靜怡表示，您服務處附近有不少老鼠，昨晚中山區的居民抓了「活體老鼠」要送到您服務處陳情鼠患問題，可是您服務處在2樓真的沒地方放，請問方便打電話，請助理接受陳情嗎？

    吳靜怡在臉書PO文表示，報告王鴻薇委員，雙連市場附近真的老鼠很多，您服務處附近有不少，但因為王鴻薇一直強調台北市老鼠似乎是人造鼠、青鳥，所以昨晚中山區的居民抓了「活體老鼠」要送到您服務處陳情鼠患問題。

    吳靜怡指出，可是您服務處在2樓真的沒地方放，但牠真的會動，不是人造也不是綠色的鳥，請問方便打電話，請助理接受陳情嗎？因為王鴻薇姐姐會告人、肉搜，講好，我們按規矩來！

    吳靜怡直言，為了市民著想，讓全台灣人民知道台北真的有真老鼠，不是假的，大家處理老鼠一定要高規格，若王鴻薇委員接受陳情，運送費用和抓捕費用我可以募資處理，證明台北市的老鼠都是真的！希望立委可以苦民所苦。

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