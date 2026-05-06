找韓國瑜、黃國昌溝通軍購 鄭麗文：大家對+N有疑慮我們會寫更清楚

國民黨主席鄭麗文今天主持中常會。（記者羅沛德攝）

國民黨內對於軍購版本意見不一至今無法討論出共識。國民黨主席鄭麗文今天在中常會透露，昨天與民眾黨主席黃國昌、今天和立法院長韓國瑜溝通過後，大家共識就是只處理「對美軍購」，大家對+N有疑慮，「我們會把它寫得更完整、更清楚」，以免有各自解讀和想像，相信很快能取得更高的共識。

鄭麗文說，今天約見韓國瑜就是希望藉這樣的機會溝通軍購案。因為民進黨繼續堅持1.25兆，朝野之間沒有共識和任何對話機制，1.25兆搬上檯面這麼長的時間，起碼要對國會報告和完整說明，但到今天為止還看不到。只知道對美軍購、商購和對台灣軍工產業的投資這三大項，但除了現在收到的美國第一批發價書的對美軍購數字和內容，還是呈現語焉不詳和空白。

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鄭麗文強調，我們一定要非常負責任，不可以空白授權，交給民進黨一張鉅額的空白支票，最後可能沒有辦法換來我們需要的國防防衛力量，還換來貪污腐敗的空間，不僅得不償失，國民黨也無法交代對選民託付。

鄭麗文提到，相信大家也很擔心、憂慮，好像黨團有不一樣的意見吵得風風雨雨，因此這兩天，包括昨天也很感謝民眾黨的主席黃國昌跟他進行非常完整、鉅細靡遺軍購案的溝通，兩人談到半夜。

鄭麗文說，她多方確認，目前有發價書的數字是3000億台幣，而非3500億；而國民黨的版本有所謂的+N，就是對美軍購負責任和正向的態度，不需要扣黨中央罪名，說我們反對軍購。

鄭麗文強調，大家認為+N引起不必要的誤會，希望可以把+N寫得更完整，她認為很好，在立法技術上完善避免刻意的誤導。她說，從來都不是數字的問題，是原則的問題，只要有FMS發價書的對美軍購，我們就是支持的，只要是對美軍購，官方程序有發價書一定立刻審查，「大家對+N有疑慮，我們會把它寫得更完整、更清楚」。

鄭麗文說，我們希望再一次確定，這個+N是對美軍購，要有發價書，以及在預算程序上審查能夠避免被灌水。這是目前黃國昌、黨團提供的專業意見，中午和韓國瑜充分溝通後，韓也希望往這個方向加以落實，避免不必要的紛擾和誤會。而以立法院長的高度，韓國瑜也說，他不會去主張任何一個數字和具體的條文內容。

鄭麗文表示，大家共識的程度是很高的，共識就是排除軍購以外的部分，先確立，只要是對美軍購的部分優先處理，要有發價書，我們盡量把+N寫得更加完整和清楚，以免有各自解讀和想像，相信很快就能取得更高的共識。

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