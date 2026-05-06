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    首頁 > 政治

    交通業務繁重 南投縣政府擬明年成立交通處

    2026/05/06 14:48 記者張協昇／南投報導
    南投縣交通業務繁雜，縣政府擬明年7月成立交通處。（記者張協昇攝）

    南投縣交通業務繁雜，縣政府擬明年7月成立交通處。（記者張協昇攝）

    南投縣目前有21個局處，依組織編制規定，將可再增加兩個處，縣長許淑華今（6日）答詢議員質詢是否會增加運動發展處時表示，由於南投交通業務繁重，現行交通管理所人力不堪負荷，預計明年7月優先成立交通處，待向中央爭取足夠員額後，第二階段再規劃成立勞青處或運動發展處。

    議員沈夙崢今在議會定期會質詢時，關切南投市全民運動館建設進度，並質詢縣長許淑華縣府是否可能成立運動發展處，進一步推動縣內運動業務發展。

    許淑華表示，去年曾向議會報告，縣府將做組織調整，那是因為收到中央公文，依規定縣府可以再增加兩個處，但目前縣府員額不夠，如果只增加處，下面沒有科、沒有人力，業務也無法推動，由於增加一個處，需設3個科，經盤點現有員額與科室編制後，最多只能先增加一個處。

    許淑華指出，因縣府目前正積極在4鄉鎮市規劃設置交通轉運站，相關交通業務繁重，現行交通管理所人力仍不堪負荷，因此將優先成立交通處，預計明年7月成立。至於議員關切運動發展，希望在中央成立運動部後，縣府也能成立運動發展處，將向中央爭取足夠員額後再來規劃設置。

    南投縣政府規劃建設中的南投市交通轉運站示意圖。（南投縣政府提供）

    南投縣政府規劃建設中的南投市交通轉運站示意圖。（南投縣政府提供）

    南投縣長許淑華表示，縣府可新增兩個處，將優先成立交通處。（記者張協昇攝）

    南投縣長許淑華表示，縣府可新增兩個處，將優先成立交通處。（記者張協昇攝）

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