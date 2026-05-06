在華府為台奔走數十年 彭光理獲總統授勳高呼「台灣民主萬歲！」

賴清德總統今天頒授「大綬景星勳章」給人稱「Mike」的彭光理（Michael J. Fonte）先生，表彰其長年對台灣民主的無私貢獻及對台美關係的用心經營與付出。（圖由總統府提供）

賴清德總統今天頒授「大綬景星勳章」給人稱「Mike」的彭光理（Michael J. Fonte）先生，表彰其長年對台灣民主的無私貢獻及對台美關係的用心經營與付出，半世紀以來在華府為台灣大力奔走，讓台灣在國際地位風雨飄搖時，能獲得美國政府的堅定支持。彭光理也感性呼籲世界聽見台灣的故事，給予堅定支持，並高呼「台灣民主萬歲！」

賴清德介紹說，Mike來自美國紐約，1967年從神學院畢業後本來想前往東京、委內瑞拉的卡拉卡斯或智利的聖地牙哥等大城市傳教，結果被派來台灣鄉村與牛相伴、為農民服務；他走遍台中、彰化、苗栗，每天花6小時練台語的七聲八調，台語講得比許多台灣人還標準。Mike也說，台灣偷走他的心，自此和台灣結下不解之緣，讓他這輩子永遠沒辦法和台灣分開。

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賴清德表示，Mike是半世紀以來與台灣人民一起打拚的重要夥伴，這位重要推手的參與及投入，讓台灣在民主化過程增加很多助力，Mike不僅在台灣戒嚴時期傳教，也推廣社會公義、宣揚人權，回到美國後更長年參與「台灣人公共事務會」，投入美國國會的遊說工作，Mike的大力奔走，讓台灣在國際地位風雨飄搖時，能獲得美國政府堅定的支持。

賴清德說，面對各種挑戰，Mike始終與台灣人民並肩同行，共同爭取民主與國際社會的支持。要在美國國會、行政部門及智庫之間逐一敲門，及對政府官員、國會議員及專家學者，不斷來回反覆地遊說及精準傳達台美雙方訊息，避免造成不必要誤解，需要展現高度智慧、勇氣、決心與耐心，且數十年來未曾改變，這就是Mike的台灣心與台灣情。

彭光理表示，他1967年來到台灣時，被台語歌謠「望春風」深受觸動，深感台灣人心中終結戒嚴壓迫的深切期盼，當時他非常享受與台灣人民自在的交流，但台灣被警察、警備部隊嚴密監控，他想投入社會正義沒有任何施展空間，因此3年後離開。若當年有人告訴他，台灣20年後會成為一個蓬勃發展的民主國家，他一定會回對方：「卡早睏、卡有眠」。

彭光理指出，他在就讀美國密西根大學時期，深刻感受部分台灣人所做的事情比夢想更多。彭明敏1964年因起草〈台灣自救運動宣言〉身陷囹圄，逃離軟禁後與陳唐山等合作延續夢想，同時台灣的康寧祥、江春男等人透過創辦雜誌爭取政治權利，黃信介則號召堅強團隊創辦《美麗島雜誌》，推動民主化，朝創黨方向邁進。

彭光理提到，1979年的美麗島事件，多位重要領袖遭判重刑，林義雄先生的母親及雙胞胎女兒遭傷害，這一切沒有讓他們退縮，依舊持續為台灣的自由而奮鬥，台灣人歷經很多苦難但始終未曾放棄，當年「美麗島事件八人案」辯護律師團隊挺身而出，也是台灣民主改革的重要轉捩點。

彭光理認為，台灣人民展現極大的韌性，奮力前行往自由邁進，最終成功迎來自由，這是一段非常漫長、艱辛的旅程。當他在2004年「228牽手護台灣」活動中，看見150萬名台灣人民從基隆到屏東手牽著手，齊聲高唱《伊是咱的寶貝》，感到非常驚喜及欣慰，因為當時台灣正面對中國的飛彈威脅。

彭光理表示，相信世界需要聽見台灣這片土地的故事，當前台灣人仍持續面對中國的威脅，世界更應該給予堅定支持。民主不會停滯不前，「228牽手護台灣」至今已22年，期間台灣人民在蔡前總統、以及現任賴總統與蕭副總統悉心領導下持續深化民主治理，經歷並挺過許多挑戰，他很榮幸能成為這趟旅程中的一份子，期盼未來一起維持韌性、打出漂亮的一戰，台灣民主萬歲！

彭光理接受總統贈勳，遠景基金會董事長陳唐山、中華文化總會副會長江春男等，以及副總統蕭美琴、資政邱義仁、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍、國防部副部長徐斯儉、國安會副秘書長林飛帆、趙怡翔、李問等人都到場觀禮。（圖由總統府提供）

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