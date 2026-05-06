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    首頁 > 政治

    為季麟連「負荊請罪」鄭麗文稱韓國瑜說此事已翻篇、不足掛齒

    2026/05/06 14:37 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨副主席季麟連上週揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發黨內風暴，國民黨主席鄭麗文今天中午會見韓國瑜，表示已向韓國瑜「負荊請罪」。（記者羅沛德攝）

    國民黨副主席季麟連上週揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發黨內風暴，國民黨主席鄭麗文今天中午會見韓國瑜，表示已向韓國瑜「負荊請罪」。（記者羅沛德攝）

    國民黨中常會上週發生副主席季麟連質疑立法院長韓國瑜「賣黨求榮」，揚言開除韓國瑜黨籍之發言，國民黨主席鄭麗文今天中午會見韓國瑜盼弭平此事。她在中常會表示，今天向韓國瑜「負荊請罪」，韓國瑜非常大度，告訴她此事已經翻篇了、不足掛齒。

    鄭麗文表示，她昨天約韓國瑜今天中午見面，因為上星期中常會情緒化、衝動的演出，導致大家非常關切，引起很多人焦慮，雖然當天致電韓國瑜，但仍餘波盪漾，很多人還是對此表達很多焦慮。國民黨應團結一致對外，不管大小議題都要溝通對話，避免外界見縫插針破壞國民黨團結，尤其幾十年兄弟的感情就得不償失

    鄭麗文說，首先，她對韓國瑜說，「今天是負荊請罪來的」，造成韓國瑜困擾，甚至不當的傷害。大家都知道，韓國瑜是非常大度、溫暖的，馬上說這個早就翻篇了、不足掛齒。

    鄭麗文表示，但關心國民黨的朋友都對突如其來的事件感受到不解和困擾，但這絕對不會傷害到國民黨的團結，大家都對韓特別支持，也感受到在此政治氛圍擔任院長非常難為，請大家不要再擔心。

    國民黨副主席季麟連（右）上週揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發黨內風暴。（記者羅沛德攝）

    國民黨副主席季麟連（右）上週揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發黨內風暴。（記者羅沛德攝）

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