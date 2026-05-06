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    首頁 > 政治

    台北港暫置營建土方 蘇巧慧籲回饋金機制儘速釐清

    2026/05/06 14:28 記者黃子暘／新北報導
    立法院內政委員會今（6）日考察台北港收容及暫置營建土方情形，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與市議員鄭宇恩出席並反映民意。（蘇巧慧辦公室提供）

    立法院內政委員會今（6）日考察台北港收容及暫置營建土方情形，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與市議員鄭宇恩出席並反映民意。（蘇巧慧辦公室提供）

    立法院內政委員會今（6）日考察台北港收容及暫置營建土方情形，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與市議員鄭宇恩出席並反映民意。蘇巧慧表示，對在地居民而言，「減少對八里交通的影響」是最重要目標，新北市也要負擔場域及道路的維護、修整，因此回饋金的機制如何運作，預算編列來源為何也是後續必須釐清的事項。

    蘇巧慧表示，過去營建廢棄土方處理不只造成地方環境負擔，土方去化也是市府與業者頭痛的問題，因此中央積極協助地方、雙北市府協調，透過中央的台北港填海造陸計劃解決短期困擾，儘管暫置與填埋的場域暫時解決，但新北接續要面對交通、揚塵及噪音負擔，盼透過中央及地方合作，保障進出台北港的動線安全、污染防治。

    鄭宇恩指出，地方十分關注回饋金機制的運作方式，八里居民承受交通、噪音、空氣污染的影響，台北市府應要與新北共同負擔對地方的衝擊，不容許犧牲居民生活品質。

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