蔣萬安出招應戰台北鼠患 民進黨爆：86人被迫加班做秀

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市「安鼠之亂」延燒，台北市長蔣萬安昨（5日）宣布推出全台首創「鼠類偵防師」政策。對此，民進黨今（6日）披露，蔣萬安所謂的「創新政策」根本是空洞的「精神喊話」，不僅變相壓榨基層公務員，更是以此掩蓋其只會甩鍋中央的治理無能。

台北市議員林延鳳與新北市議員顏蔚慈今午接受民進黨發言人林楚茵主持的直播節目《午青LIVE》訪談。顏蔚慈指出，鼠患早已跨越淡水河。新北市各區每週至少接獲三件陳情，老鼠在光天化日下橫行街頭、絲毫不畏懼人類，更有市民目擊夜晚有數十隻老鼠在工寮飛竄，看不見的角落恐藏有更多隱患。

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林楚茵則示警，「台北鼠樂園」若不妥善處理，恐迅速演變為「新北鼠樂園」，嚴重威脅雙北市民健康。她更質疑，藍營立委王鴻薇及北市研考會主委殷瑋聲稱鼠患是「南鼠北送」的認知作戰，若國民黨真認為是政治操作，蔣萬安何必高調開記者會宣布新政？顯然邏輯自相矛盾。

林延鳳進一步踢爆，經詢問環保局發現，所謂「鼠類偵防師」竟是要求現有的86名消毒班人員上課培訓後加班抓鼠，全台北12區僅86名人力，春夏季清消勤務早已滿載，市府竟還加碼要求到府宣導。第一線人員甚至是在看了記者會後才驚覺自己變成「偵防師」，完全是將基層推向第一線。

林延鳳痛批，蔣萬安口稱捍衛勞權，實則創造空洞名詞推卸責任。她強調，這場秀今早已被環境部打臉，市府別再試圖透過甩鍋中央來掩飾市政缺失。

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