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    首頁 > 政治

    無黨澎湖縣長參選人許智富 提出重建澎湖水庫政見

    2026/05/06 14:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖水庫常下雨留不住水，平白流失珍貴水資源。（記者劉禹慶攝）

    澎湖水庫常下雨留不住水，平白流失珍貴水資源。（記者劉禹慶攝）

    澎湖群島地勢平坦，轄境無河流，加上年降雨量低於蒸發量，導致民生用水吃緊，由早期「台水澎運」，到現在海水淡化廠供水，雖然解決民生用水問題，但製水成本昂貴，形成沉重的中央財政負擔，無黨澎湖縣長參選人許智富提出：「重建澎湖各水庫功能、打造穩定用水未來」政見。

    許智富表示，澎湖全年降雨稀少、蒸發量高，目前以海水淡化為主要供水來源，約占7至8成以上；澎湖地面水庫與地下水則負責調節與備援。因此，不能過度依賴高成本的海淡水，更應強化地面水庫蓄水功能，提升整體用水安全存量，才能水資源永續。

    然而，澎湖已經不常下雨，卻長期面臨「下了雨卻留不住」的困境。各水庫如成功、興仁、東衛、小池等，因多年未清淤導致庫容不足，雨水來了快速流失，白白浪費珍貴水資源。未來入主縣府，將協調經濟部水利署與台灣自來水公司等單位，全面盤點水庫狀況，分期辦理清淤，並同步改善集水區環境，讓每一場雨都能被有效留下，讓澎湖用水更穩定、更有保障，邁向水資源永續發展。

    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出重建水庫功能，打造穩定用水未來。（許智富提供）

    無黨澎湖縣長參選人許智富，提出重建水庫功能，打造穩定用水未來。（許智富提供）

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