藍委稱軍公教現逃亡潮 人總：將通案考量待遇調整問題

行政院人事總處副人事長張秋元今在立法院司法及法制委員會答詢表示，待遇調整將通案考量各界聲音，並於總預算提出前向行政院建議，目前待遇法制化草案已送院會討論。（記者田裕華攝）

立法院去年12月通過停砍公教年金及調薪案後，公教待遇議題持續延燒。針對人事總處啟動2027年度待遇調整研議，全教總日前聲明指台灣人均GDP大幅成長，公教調薪卻明顯落後，主張明年應整體加薪10％並提升加給。對此，行政院人事總處副人事長張秋元在立法院表示，待遇調整將通案考量各界聲音，並於總預算提出前向行政院建議，目前待遇法制化草案已送院會、待討論。

立法院司法與法制委員會6日審查人事行政總處今年度預算案。民眾黨立委陳昭姿質詢指出，過去10年台灣人均GDP成長93.2％，公教人員累積待遇卻僅增14.7％，與物價差距甚遠，若只調整專業加給，對防止人才流失與留任效果恐有限，而日前全教總主張116年度整體調薪至少10％，且學術研究加給應同步調升20％，詢問副人事長是否支持；張秋元回應，將傾聽相關意見，納入考量並循總預算程序提出建議。

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國民黨立委翁曉玲形容公務體系呈現「大逃亡潮」，去年辭職人數逾3000人，整體離退達1.6萬人，且高普考報考人數在12年間減少約9萬人，即使錄取率創新高仍面臨補不滿的問題。另外，依人事總處書面報告，115年度中央政府機關預算員額總數為22萬800人，但依「中央行政機關總員額法」規定，機關員額總數上限僅為16萬900人，兩者之間出現明顯落差。

張秋元表示，已為檢察機關增加逾千名人力，未來會協助改善工作流程以減輕負擔。

藍委林倩綺則質詢待遇調整是否僅限於專業加給，張秋元回應，待遇調整都會通案考量。人總一般會在總預算提出來之前，把相關調整方案提出來給行政院建議，待遇調整之前，也會邀相關公教團體聽取聲音，並如實陳報給行政院做參考。至於軍公教待遇法制化進度，他也說，相關案子已經送出去了，現在就是在等待排行政院院會討論。

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