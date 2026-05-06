自民黨青年局長重申飛安不能被政治操作 林佳龍盼日挺台入CPTPP

日本青年會議所日台友好之會會長麻生將豐與外交部長林佳龍會晤。（圖擷取自林佳龍臉書）

日本自民黨青年局局長平沼正二郎本月2日至6日率團訪台，昨（5日）晚接受外交部長林佳龍晚宴歡迎。林佳龍今日表示，先前總統賴清德出訪行程暫緩時，平沼正二郎第一時間發聲支持台灣，昨晚也再次強調，國際飛航安全不能被拿來做政治操作。

林佳龍今日於社群媒體發文表示，自民黨是台灣超過半世紀的老朋友，青年局更長期扮演推動台日交流的重要窗口。總統賴清德上月出訪史瓦帝尼行程因中國壓力暫緩時，平沼正二郎第一時間發聲支持台灣，昨晚也再次強調，國際飛航安全是國際社會的共同利益，不能被拿來做政治操作。

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林佳龍表示，近年來，中國持續在第一島鏈升高軍事壓力，對區域和平穩定造成嚴峻挑戰，特別感謝日本在多個國際場合中，與理念相近國家重申台海和平穩定的重要性，台灣也會持續展現自我防衛的決心，守護自由民主的體制。

在經濟合作上，林佳龍指出，台灣與日本互為重要經濟夥伴，期待進一步深化雙邊合作，共同打造「非紅供應鏈」，提升彼此的經濟韌性與產業競爭力，同時，他也期待自民黨青年局持續支持台日簽署雙邊經濟夥伴協定（EPA），並支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

林佳龍轉述指出，平沼呼應他的看法指出，日本正結合公私部門力量，積極推動17項戰略領域產業，而台灣擁有優秀的半導體與AI人工智慧科技，台日合作前景可期，面對複雜多變的國際情勢，以及經濟安全、食糧安全等共同課題，日本也期待與台灣等可信賴夥伴攜手合作共同解決。

日本自民黨青年局訪團成員除團長平沼正二郎外，還包括眾議員高見康裕、參議員今井繪理子、眾議員草間剛、眾議員山本大地及日本青年會議所（JC）日台友好之會會長麻生將豐暨幹部等共12人。

日本自民黨青年局局長平沼正二郎本月2日至6日率團訪台，5日晚間接受外交部長林佳龍款宴歡迎。（圖擷取自林佳龍臉書）

日本自民黨青年局局長平沼正二郎率團訪台，5日晚間接受外交部長林佳龍款宴歡迎。（圖擷取自林佳龍臉書）

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