喊話藍委扛住壓力 賴總統：國防特別預算打3折或7折 都是沉重打擊

賴總統表示，誠懇深切地期盼在野黨立委，扛住壓力、秉持理性，實質審查政院版草案，並盡早通過。（資料照，總統府提供）

立法院長韓國瑜下午將第4度召集朝野協商「國防特別條例草案」，國民黨團內卻仍對3800億+Ｎ或8000億元版本爭論不休。總統賴清德稍早表示，國防特別預算無論是打3折、或打7折，對第一線國軍都是沉重的打擊，國家安全絕無妥協空間，誠懇深切地期盼在野黨立委，扛住壓力、秉持理性，實質審查政院版草案，並盡早通過。

副總統蕭美琴昨晚接受電視專訪時表示，我們不能低估威權政府擴張的意志，台灣要向世界展現自我捍衛的決心，1.25兆國防特別預算不是空白支票，須經國會嚴謹的監督。國家安全不是政治問題，和平靠實力，台灣不能讓國際認為我們放棄自己。

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賴清德今也在社群轉發蕭美琴專訪，並指出，支持不打折的國防特別預算，就是守護國軍弟兄、保障我們熱愛的日常。無論是打3折、或打7折，對於每天在第一線、全年無休的國軍官士兵來說，都是沉重的打擊。國家安全絕無妥協的空間，這應是超越黨派的社會共識。

賴清德表示，蕭美琴副總統已經明確說明這筆預算的必要性，這筆預算由國防部專業擬定，獲得國際盟友讚揚，更有近7成民意支持，全面涵蓋了台澎金馬的長期防衛需求。我們要以實力維繫信任、要兼顧國防需求與產業升級效益、而因應AI與無人科技快速更新，更要以特別預算確保建軍計畫的穩定。

賴清德重申，國防部已經多次透過公開說明或秘密會議，向立法院說明其他版本的窒礙難行之處。他要再次誠懇、且深切的期盼，在野黨的立法委員，一定可以扛住壓力、秉持理性，參考專業將領的意見，實質審議行政院版的國防特別預算、並盡早通過。

賴清德說，讓我們一起攜手同心，守護主權、也力挺我們的子弟兵，讓台灣的產業與經濟，無後顧之憂的蓬勃發展，使台灣繼續大步邁進、走向世界！

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