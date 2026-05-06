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    首頁 > 政治

    琉球鄉公所稱無查報李四川家農地違建爭議 顏蔚慈籲查是否涉包庇

    2026/05/06 13:41 記者黃子暘／新北報導
    李四川的持分農地上出現鐵皮違建。（資料照）

    李四川的持分農地上出現鐵皮違建。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川遭爆在家鄉屏東小琉球違建爭議，屏東縣府回應稱此前未接獲檢舉、琉球鄉公所無查報紀錄，對此，新北市議員顏蔚慈今（6）日批評，小琉球面積不大，鄉公所卻對此聲稱無查報，她質疑李四川家族怎能做到讓鄉公所視而不見？顏蔚慈說，小琉球是2020年總統選舉時，時任國民黨總統參選人韓國瑜在屏東少數選票過半的鄉鎮之一，呼籲檢調主動追查琉球鄉公所是否包庇李四川家族相關違建問題。

    顏蔚慈表示，不只農地違建爭議，李四川胞弟李賜福昨日也遭媒體爆料，先前已被法院判決須強制拆除的違法開發山坡地建物，疑似還有運作痕跡，試問李四川，號稱拿槌子的、混工地的人，怎麼拆不了自己家違建？請李四川好好面對家族違法行為，否則連家族違法都管不了，要400萬人口的新北市怎麼放心選他當首長？

    「大家都想說屏東應該是民進黨執政，李四川家族怎敢亂搞？錯！」顏蔚慈補充，現在的小琉球非常「韓」，2020年前總統蔡英文在屏東縣大獲全勝時，小琉球是韓國瑜少數拿到過半選票的鄉鎮之一。

    針對農地爭議，李四川競選辦公室曾回應，土地是繼承而來，屬共同持分，如其他所有權人有涉違建等情事，一切依法處理，如應拆除，該拆就拆，沒有例外。

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