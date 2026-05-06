蔣萬安推「鼠類偵防師」 沈伯洋提醒：北市公務員缺額已近20％

民進黨立委沈伯洋（中）。（資料照）

台北市「安鼠之亂」延燒，鼠患問題延燒多日，台北市長蔣萬安昨宣布推出「鼠類偵防師」、12區大清消、公開鼠藥投放資訊、到府協助等措施。民進黨立委沈伯洋今在立院受訪時示警，北市議會去年質詢時就提出，台北市公務員的缺額已將近20%，工務局、公園處、動保處相關局處基層公務員在缺額狀況下恐面臨巨大壓力，如何留住公務人才是重要課題。

沈伯洋指出，最近台北市民對於這個老鼠的議題十分關心，現在比較令人擔心的事情是公務人員的人力不足。北市議會去年質詢時就提出，台北市公務員的缺額已將近20%，甚至有些職位直逼30%。

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沈伯洋續指，這一次若要做環境處理、管道整理，可能需要工務局、公園處，這一些都是有缺額，且是缺額很高的局處。在保護野生動物方面則與動保處有關係，動保處現在缺額在去年議會質詢時更是第1名。因此，在公務人員缺額狀況下，會給基層公務員非常大的壓力，要怎麼樣留住公務員、留住人才，是現在非常重要的課題。

針對環境部尚未核准投放賀爾蒙藥物一事，沈伯洋說明，首先，用藥一定是最後的手段性，維持環境的清潔，都比用藥來得更重要；再者，由於擔憂毛小孩會有誤食問題，可貼上標示或以不同藥物來做解決，若台北市政府願意，可以找廠商去跟中央來做申請，但真正好的做法，就是預防勝於治療。

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