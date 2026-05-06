顧立雄：台美軍事交流合作不受川習會影響 拖延審議有損台美互信

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（記者田裕華攝）

「川習會」預計將於本月中舉行，針對立委關切我國「國防特別條例」草案審議持續延宕，在川習會前無法通過可能造成的影響，國防部長顧立雄今（6）日表示，審議延宕有損於台美互信，尤其以長期信任關係的建構而言。但他也強調，美方已一再說明，台美之間的軍事交流合作方面，以及台灣相關預算的編列，都是經雙方共同研討而出，不會有所影響。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷今天答詢時關切，川習會在即，假設台灣國防特別條例草案相關審議進度，若在川習會前無法解決、沒有進展，可能對台灣造成的後果，以及是否會面臨中國干擾，成為其談判及傷害台灣的可能性。

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顧立雄回應說，官方立場（預算審議延宕）還是會認為會有損於台美的信任，以及長期以來信任關係的建構。他指出，美國已一再說明，有關台美軍事交流合作方面，以及我方所編列的相關預算，都是經雙方共同研討出來，美方已一再說明不會有所影響。

不過，顧立雄也強調，美方也多次表達期待，希望我方盡快通過相關預算，以落實自我防衛決心的承諾。

國防部長顧立雄6日答詢表示，美方已多次重申台美軍事交流及雙方共同研討而出的相關預算編列不會受到「川習會」影響，但預算審議延宕確實將有損於台美互信。（圖取自國會頻道）

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