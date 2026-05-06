李眉蓁PO高雄老鼠逛街片喊「跟上潮流」惹議 網砲轟：很光榮嗎？

國民黨高雄市議員李眉蓁今日於社群平台發文並附上影片，她稱「誰說只有台北街頭有老鼠？我們高雄絕對跟得上潮流！」。（圖擷取自李眉蓁臉書粉專）

台北市近來鼠患頻傳被戲稱「安鼠之亂」，面對北市環境衛生破功，部分藍白支持者試圖將砲火引向高雄市，稱南部也曾發生嚴重鼠患。國民黨高雄市議員李眉蓁今日於社群平台發布影片，並附上「鼠鼠來襲」影片，她稱「誰說只有台北街頭有老鼠？我們高雄絕對跟得上潮流！」貼文曝光湧入大量網友砲轟，有網友酸說「有這個是很光榮嗎？」

李眉蓁今日發文指出，「誰說只有台北街頭有老鼠？我們高雄絕對跟得上潮流！左營區大中路的福山國中、新莊高中外牆，老鼠逛大街，最後跳進福山國中」。

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不少網友於李眉蓁貼文下方紛紛留言開酸，「過不久他就被送去台北了，南鼠北送」、「跟什麼潮流，是不會去處理嗎？在那邊嗨什麼？妳是很想看到高雄爛掉是不是？」、「可以講一下怎麼解決，而不是在哪邊說高雄也有，有這個是很光榮嗎？」

臉書粉專「Mr.柯學先生」今日也發文狠酸，直指高雄鼠患最嚴重的2020年，時任市長正是韓國瑜、時任副市長為李四川。

另，高市府昨（5）日市政會議中，市長陳其邁指示加強滅鼠，環保局統計老鼠防治藥劑半年來已發放逾2200箱，目前尚無漢他病毒確診案例。

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