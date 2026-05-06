講台語很國際化！北市議員組「台語復振連線」 笑曝沈伯洋台語不太好

台北市議會跨黨派議員成立「台語復振連線」。（記者董冠怡攝）

台北市議員何孟樺今（6日）號召市議會跨黨派民代成立「台語復振連線」，攜手台語政策推動聯盟提出「推動台語通行語化」、「擴大公務體系台語支持」等4大訴求，以及「台北市要當台語復振領頭羊」的願景。響應號召的議員洪建益說，以前被禁止說台語、如今得靠眾人之力復振台語，感慨「非常、非常的『剾洗（諷刺）』。」議員許淑華分享，曾被前總統蔡英文笑說2人台語都不好需要檢討，另爆料立委沈伯洋自述台語不太好，建議他也趕緊去學，「你看市長蔣萬安也在講台語、唱台語歌。」

何孟樺表示，為促進國家語言之傳承、復振及發展，中央於2019年制定「國家語言發展法」，然台北市政府級台語推動小組目前業務僅侷限在文化部的「培育台語家庭計畫」，缺乏和民間團體溝通合作，政策推動深度與廣度均明顯不足，「台語復振不能只靠家庭教育，更需公私協力推動！」未來將以「推動台語通行語化，再造台語友善城市環境」、「深化學校教育的台語扎根，強化台語教學與師資」、「擴大公務體系台語支持，深化社區台語培力」、「結合台語文史資源，加值城市文化觀光」具體行動展現決心，李建昌、張文潔、陳賢蔚、許淑華、洪健益、顏若芳、林珍羽（派代表）等十餘名議員響應，並以台語發言。

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台語政策推動聯盟指出，現在的台灣是華語社會，台語相對弱勢，大家可能會認為很多人都會講台語，實際上一開口卻是華語，甚至覺得不說台語也不會怎麼樣，根據中央統計，有66.4％將華語作為第一使用語言，台語只有31.7％，為了簡化溝通成本，長者跟孫子輩說話還會自動切換成華語，間接凸顯台語傳承的困境，希望能夠透過創造環境，讓台語再次活過來。

洪健益說，小時候在學校一講台語就會被罰5塊錢「早餐錢沒了」，還要掛狗牌「我以後不講方言」，如今反而是要復振台語，「我覺得非常、非常的剾洗。」但這就是歷史的一環，也是必須要做的。30歲的兒子台語講得「離離落落（零零落落不順暢）」，因此看到年輕人能操一口流利的台語，很不簡單也備感欣慰，所以他願意支持推動將台語融入日常生活中，也想提案建議台北市政府開班授課，延續台語文化的榮光。

許淑華提到，過去主持活動常被分配到中部以北的縣市，後來才知原因是因台語不好，所以沒有被分配到中南部去，蔡前總統曾幽自己與她一默，笑虧2人台語都不好應檢討，所以她也開始更加努力學習台語。最近跟沈伯洋聊天時，問他台語好不好，他說「無啥好捏（不太好）」，提醒他台語是母語一定要學，快去找老師，「現在連蔣萬安都在講台語、唱台語歌！」強調台語很美、很可愛，還可以創作諧音梗，流行音樂時常可見其身影，像是五月天的「志明與春嬌」、茄子蛋的「浪子回頭」等，帶動台語風氣，文化局應撥預算，在社群平台等地宣傳台語影音。

議員顏若芳指出，台語博大精深、相當奧妙，發音方式會因使用語境不同而改變，例如一樣都是「香」，很香叫「真芳（tsin-phang）」、香港則是「hiong-káng」。有些人覺得講台語「很low（低俗）」，其實說台語「很國際化」，像是肥皂「雪文」來自法文、麵包「麭」來自葡萄牙語等，與過去殖民歷史、多元化族群、外國語言息息相關，又很生動活潑，「烏甪甪（很黑）」、「白鑠鑠（很白）」、「紅記記（很紅）」，形容顏色畫面感十足，支持從北市開始為孩子培養台語學習氛圍與環境。

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