國防部：5/31前不付首期款 海馬士軍購案將被取消

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（記者田裕華攝）

立法院院會3月13日通過決議，先行授權國防部簽署我對美軍購案，包括海馬士多管火箭等4案發價書（LOA），國防部長顧立雄今（6）日答詢重申，先授權簽署發價書不應視為常態，仍應回歸取得美方供售意願後送審預算。戰規司司長黃文啓中將也嚴正重申，美方同意延展期限的信函清楚表明，5月31日前未付首期款，海馬士全案將會取消。

顧立雄今率局處首長赴立院外交及國防委員會進行業務報告並備質詢，民進黨立委李坤城關切立院授權先行簽署發價書後案件進度，美方是否有給明確的首期款支付期限。

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對此，顧立雄表示，授權簽署發價書不應視為常態做法，應回歸過去我方先取得美方供售意願，國防部先送預算至立院審查，在美方尚未知會國會前以機密預算、知會國會後以公開預算，還是要預算先審。

李坤城追問，當時是因為發價書來了，時間緊迫、預算沒過，才需要立院去授權，但若預算遲遲不過，美方是否有給首期款的支付期限？黃文啓回應，目前首個議約案只有海馬士，其餘3案美方尚未通知時間，而美方在同意延展首期款支付期限的信函已經清楚表明，倘若5月31日前沒有付首期款，此案就會被取消。

至於全案被取消會有何後果，黃文啓說明，重新排案後因仍有作戰需求，等於全數作業要重新排一遍，至少需要一年多時間，先前因台美雙方密切合作，已經加速在8個月完成遞出要價書（LOR）及收到發價書的程序，價格也一定會往上調。

黃文啓也透露，另外3案已簽署發價書的軍購案，目前美方尚未訂定議約時間，至於第5案Altius 700M及ISR600無人機案，由於美方當初在計算700M價格時有出現錯誤，已收到美方通知正在進行重新計算。

國防部戰規司司長黃文啓中將（右）6日答詢指出，美方已清楚表明，海馬士多管火箭軍購案若5月31日為支付首期款，全案將取消。（圖取自國會頻道）

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