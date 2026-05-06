基隆捷運二階路線 童子瑋批市府「天方夜譚」主張雙主線規劃

民進黨基隆市長參選人童子瑋認為基隆捷運走台鐵路廊進入市區較具執行性（記者盧賢秀攝）

基隆捷運第2階段八堵至基隆市區路線藍綠市長參選人各有不同規劃，也引起各方討論，民進黨基隆市長參選人童子瑋今主張雙主線，台鐵路廊與安樂區路線同步規劃，但並非往市中心方向。

基隆捷運二階路線市長謝國樑主張經麥金路、基隆長庚商圈到市區；民進黨市長參選人童子瑋認為走現有台鐵路廊較有利，雙方隔空交戰。

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童子瑋今天受訪時認為市政府的方案是「天方夜譚」，從麥金路經舊安樂區進到市中心，路線上有多少房子及空間可建設，經過基隆長庚醫院往舊安樂區再經隧道，當然在工程技術上不是問題。

但是若要等到環評、拆遷、都更結束，過程中要做多少事情，市府可以有願景，但「我們不是在打電動，不是在玩模擬城市」，基隆市需要有執行可能性的路線。

童子瑋表示，他主張第2階段路線應台鐵路廊進入市中心，同步也會規劃安樂區捷運路線，但這條並非往市中心的方向，未來他會提出完整捷運政策，以清楚、有願景且具落實可能性的方案向市民說明。

基隆市政府交通處昨天指出，基隆捷運第2階段安樂區麥金路方案，經專業團隊利用評估地形條件及工程面向是最佳方案，經過採隧工程技術具可行性，並利用公有地及既有道路空間來規劃，目標以市民最大利益為優先。

民進黨基隆市議長童子瑋認為基隆捷運走台鐵路廊進入市區較具執行性。（記者盧賢秀攝）

童子瑋認為市府捷運二階經安樂路有多少房子和空間可供建設。（記者盧賢秀攝）

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