郭璽遷戶籍宣布參選台北市長 開嗆蔣萬安「只會耍嘴皮」

郭璽強調，不管民進黨、民眾黨推薦誰來參選，一定參選到底，他更向現任市長蔣萬安嗆聲，「蔣萬安基本上就是耍嘴皮子」，碰到有事情就找幕僚出來，但是蔣萬安真正能做事嗎？根本不行。 （記者孫唯容攝）

台灣麻將最大黨黨主席郭璽今（6）日上午11點11分，前往台北市內湖區公所辦理戶籍遷移登記，宣示參選台北市長。郭璽強調，不管民進黨、民眾黨推薦誰來參選，一定參選到底，他更向現任市長蔣萬安嗆聲，「蔣萬安基本上就是耍嘴皮子」，碰到有事情就找幕僚出來，但是蔣萬安真正能做事嗎？根本不行。

郭璽表示，為何要選擇在11點11分登記參選，因為聖經《撒母耳記上》講述「大衛出征歌利亞」，因為他決定參選後有人認為他是來亂的，有人說他不自量力，確實各界看蔣萬安目是大家眼中的「歌利亞」般的大巨人，穩操勝算，再加上民進黨一直尚未推派正式人選出來，「該出來的不敢出來」，因此他認為他有責任、義務站出來向蔣萬安挑戰，如果你是台北市民，你覺得蔣萬安過去四年做了什麼？

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郭璽強調，他選台北市長就是要落實國父孫中山先生在禮運大同篇所述「老有所終、壯有所用、幼有所養」，他也信奉前總統蔣經國堅持反共的立場，因此他站出來挑戰蔣萬安。

郭也說，如果大家都認同這塊土地是民主自由的國家，百工百業都能夠安心就養，讓全國的同胞都能知道，這塊土地最重要的事情是國家安全，讓全國人民在一個安全的環境，但是蔣萬安遇到軍購問題，完全閃避，因為他還在做總統的春休大夢，為什麼要改姓蔣，其實也是為了要蹭蔣經國先生。

郭璽說，未來他會努力做好一個候選人該做的，他也會把政見整理好，未來在政見發表會、辯論會陸續發表，讓台北市民看看，台北市民應該選怎樣的市長，才符合選賢與能，而不是靠誰的庇蔭。

郭璽也嗆聲，「蔣萬安基本上就是耍嘴皮子」，碰到有事情就找幕僚出來，但是蔣萬安真正能做事嗎？蔣不行，他白手起家經營七間公司代表他有經營的能力，但是蔣萬安連一間公司他都沒有經營過，更別談論經營一個城市、國家。

郭璽強調，今天不管是民進黨、民眾黨不管推誰來，他一定參選到底，個人很早就在規劃選台北市長，很多人勸他何必淌混水，但是他希望讓選民有「不搞政治」的另類選擇，現在天天都是在搞政治，真正能做事的出不了頭，這是台灣政治的悲哀，如果台北市民還有理智，就要選個一個真正在做事的市長。

郭璽為海軍中校退役，前海軍司令黃曙光為推動潛艦國造計畫，聘他擔任海軍顧問；郭璽於2022年創立台灣麻將最大黨並兼任黨主席，在2024年角逐高雄市左營及楠梓區立委最終落選。

台灣麻將最大黨黨主席郭璽今（6）日上午11點11分，前往台北市內湖區公所辦理戶籍遷移登記，宣示參選台北市長。（記者孫唯容攝）

郭璽說他長年住在台北，2024年為了參選高雄左營立委才遷戶籍至高雄，今天將戶籍遷回台北內湖。（記者孫唯容攝）

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