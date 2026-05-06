莊競程提竹市東門市場3大升級方向 打造「城市橫丁生活圈」

新竹市東門市場轉型文創與美食聚落，民進黨市長參選人莊競程也提出東門市場「城市橫丁生活圈」升級計畫。（取自莊競程臉書粉專）

新竹市東門市場在前市長林智堅推動「東門青年基地」後，讓東門市場轉型為文創與美食的聚落。但東門市場老舊及設備不足等現況，也讓青年創業者面臨環境困境，民進黨市長參選人莊競程日前走訪東門市場，跟年輕創業者對談，感受到年輕朋友眼中被點燃，但尚未爆發的潛力。他也提出東門市場3大升級方向，期打造東門市場為「城市橫丁生活圈」。

莊競程認為，要讓多元創意在這塊園地生根？除優化硬體設施，他將以「城市治理 × 產業升級 × 觀光戰略」全面升級東門市場。東門市場是竹市重要的城市記憶，可以是一個結合文創、美食、音樂、燈光與社交空間，串連舊城文化，導入深夜食堂，結合青年文創，讓下班後的年輕人能在這裡找到心靈的慰藉，讓遠道而來的觀光客在星光下體會新竹的熱情。

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他也提出3大升級方向：包括提供完善的支持資源，打造青年文創的圓夢基地。發展有溫度的城市夜經濟，點亮新竹城區的夜晚。串聯舊城區的觀光動線，創造最豐富的城市記憶。要讓東門市場的白天可文化走讀，夜晚有美食微醺，藉以帶動青年文創產業發展，形成完整的城市體驗，同時將東門市場進化為結合科技感與在地文化的新型態，打造「城市橫丁生活圈」，讓新竹舊城區重生，找回昔日榮光。

新竹市東門市場轉型文創與美食聚落，民進黨市長參選人莊競程也提出東門市場「城市橫丁生活圈」升級計畫。（取自莊競程臉書粉專）

新竹市東門市場轉型文創與美食聚落，民進黨市長參選人莊競程也提出東門市場「城市橫丁生活圈」升級計畫。（取自莊競程臉書粉專）

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