促在野支持1.25兆軍購！綠黨團：藍白版本將犧牲「另一座護國神山」

民進黨立法院黨團書記長范雲（中）、副幹事長陳培瑜（右）、副書記長黃捷（左）。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今日將再度召集朝野協商，第四度研商國防特別條例草案。民進黨立院黨團今召開記者會出示台灣無人機產業分布圖強調，全台有267家無人機廠商已形成產業鏈，去年外銷達30億、產值129億，將會是另一座即將成型的護國神山，但藍白各版本都忽略商購、委製，呼籲在野黨在立法院長韓國瑜出訪前，儘速支持行政院所提8年1.25兆元軍購版本。

黨團書記長范雲指出，蕭副總統在專訪中提及把1.25兆分成八年，並以台灣人最熟悉的「裝鐵窗」比喻國防。中華民國有個惡鄰，這惡鄰已經不只是跨國鎮壓，更在捷克意圖傷害副總統人身安全，也不讓賴總統有合理外交的出訪權。況且，連曾新北市長侯友宜也認為賴總統的1.25兆軍購版本，與他參選總統時的政見是一致的。

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范雲續指，如同蕭美琴受訪所說的，藍白版本都忽略商購、委製等，厚植本土無人機產業、非紅供應鏈等的目標可能都無法達成。台灣的無人機是國際看好的新興產業，需要多年期的投資；然而，不要無人機產業、多重防空系統到底對誰有利？絕對是對中共有利，呼籲在野黨下午的協商，「請讓大家看到你們跟台灣民眾的安全是站在一起」。

副幹事長陳培瑜怒斥，藍白就是模糊焦點、誤導視聽、在地協力者、賣國政黨，因為所有國防部提出的說明資料都會被他們刻意曲解。她出示，台灣無人機產業分布圖強調，政府從來沒有不提供資料，從去年統計資料顯示，全台有267家無人機廠商已形成產業鏈，將促成近3000人的就業，去年外銷達30億、產值129億，這會是另一座即將成型的護國神山。

她進一步點名，台中、台北、新北、南投等各地區域國民黨立委，這些就是被國民黨立委犧牲在八千億以外的產業，這就是藍白的嘴臉，所有數字攤在陽光下，卻選擇無視繼續造謠。

副書記長黃捷也提醒，今天下午協商是個重要時間點，由於立法院長韓國瑜接下來將帶團出訪，中間會有10多天不在台灣，民進黨團希望在此關鍵時刻，各黨團可以凝聚共識，一起支持行政院所提8年1.25兆元軍購版本。

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