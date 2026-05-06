羅文嘉憶阿扁治理流浪犬：沒推給中央「首都不能等」

海基會秘書長羅文嘉。（資料照）

台北近期曝「鼠患」問題，更因投放鼠藥引發爭議，甚至被揶揄是「安鼠之亂」。對此，海基會秘書長羅文嘉昨（5）日回顧1994年時，台北城市治理同樣面臨鼠患困境，甚至還有嚴重的流浪犬問題，然而，當時的新市府團隊不僅沒有推給中央，反而率先在台北市採取新措施、推動新觀念，「因為首都不能等」。

羅文嘉在臉書指出，陳水扁1994年底當選解嚴後首屆民選市長，當年除了鼠患，還有嚴重的流浪犬問題，這牽涉到市容生活和安全衛生，更是動物保護問題。

請繼續往下閱讀...

他表示，陳水扁上任前的市府，把流浪犬稱作野狗，視作垃圾廢棄物，交給清潔隊處理，清潔隊的捕犬隊採用極不人道方式捕狗，捕到的狗被集中關在內湖一處棄置場，等待焚化。但這套做法完全無法解決日益嚴重的流浪犬問題。愛動物人士自己找收容空間，也有地方里長頻抱怨社區的流浪動物，兩派會有衝突，「說穿了是政府失能」。

羅文嘉說，陳水扁知道問題拖越久越難解決，新市府團隊不僅沒有推給中央，反而率先在台北市採取新措施、推動新觀念。中央沒做的、台北市先做，因為首都不能等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法