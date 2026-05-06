獨家》呂禮詩受國台辦之邀登共艦發表舔共言論 退輔會成立專案小組調查

中國媒體「觀察者網」刊登一篇「小艦長」呂禮詩的專訪，呂在訪談中提到，「我深感榮幸能收到國台辦的邀請前往青島參觀」。（圖擷取自微博）

退役少校、前艦長呂禮詩登上解放軍艦誇「祖國強大」，涉與中共黨政軍有合作行為，陸委會上週表明將依兩岸條例展開調查。知情人士透露，呂禮詩是受國台辦邀請前往青島參加解放軍活動，陸委會依「兩岸關係條例」函釋決定退輔會為調查該案的主管機關，退撫會也已成立專案小組啟動行政調查。

呂禮詩「媚中」言行不斷，去年參加中共九三閱兵，日前在中國青島參觀解放軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」

請繼續往下閱讀...

據了解，中國媒體「觀察者網」近日刊登一篇「小艦長」呂禮詩的專訪，呂在訪談中提到，「我深感榮幸能收到國台辦的邀請前往青島參觀」，因為有安排其他行程，所以我們就直接前往了青島。他更說，此行跟隨著媒體團行動，其中包含了部分台灣青年。

針對台灣政府將對呂禮詩展開調查，中共官媒「中新網」燕新台工作室專訪呂禮詩。呂嗆聲說，面對所謂「懲戒」，自己「甘之如飴」，他所言皆是事實，絕不因政治打壓而沈默。

呂禮詩聲稱，民進黨非要拉著台灣民眾一起當井底之蛙，甚至妄圖用退休金封他的口，掩蓋中國大陸發展的真相，以此予取予求、倒行逆施。即便遭受制裁，也會繼續前往大陸、繼續講真話，絕不妥協。

中共官媒更宣傳，當天在青島軍港艦艇開放活動現場，呂禮詩留下「兩岸一家親」的便利貼。留言牆上還有各地民眾寫下的「祖國統一」、「台灣回家」等祝福。

民進黨立委林楚茵今日受訪批評，呂禮詩行徑明顯是背叛中華民國，國台辦就是一個對台統戰單位，你身為中華民國後備軍人，難道退役之後就敵我不分？軍紀對呂禮詩來講只是自助餐嗎？當兵時才會遵守、才效忠中華民國，退役後就領著中華民國退休俸，卻忘記真正「祖國」是誰？對於這種退役軍人，一定修法拿掉月退俸。

林楚茵質疑，這一整套的統戰劇本，國台辦都已經編排好了，絕對不會有任何意外，如果有意外就不會在中共官媒曝光。對中共而言，這個統戰劇本就是利用中華民國退役軍人對外宣稱中國強大，弱化國軍對國家主權的認同，甚至利用大外宣營造中華民國軍人都心向共產黨及解放軍，藉此打擊國軍的士氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法