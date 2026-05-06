救援蔣萬安鼠患扯南部登革熱！黃帝穎諷：藍議員反傷韓國瑜

台北市長蔣萬安昨出席鼠害防治記者會，會中說明防治情況與措施。（資料照）

台北市長蔣萬安近來因市府鼠患問題備受質疑，甚至有藍營台北市議員為「救駕」，稱鼠患問題被貼上政治標籤，甚至扯出「南部登革熱時側翼有沒有每天拍蚊子？」對此，律師黃帝穎反酸，這場救援蔣萬安行動直接打臉立法院長韓國瑜，令人想起當年擔任高雄市長韓國瑜在視察疫情時完全狀況外的難堪往事。

國民黨籍台北市議員張斯綱指出，目前討論已經將問題簡化為政治標籤，給基層帶來不必要壓力，反觀2015年時台南與高雄的登革熱爆發數萬例，當時民進黨側翼有那麼在意每天拍蚊子？

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黃帝穎今日於臉書發文表示，藍營議員在言論中刻意將台北市鼠患爭議標籤化，試圖以「南部登革熱」作為政治防護罩。不過，這番言論令人聯想起韓國瑜於2019年擔任高雄市長期間，在國內本土型登革熱病例累計達21例之際，時任行政院副院長陳其邁特地南下視察。當時韓國瑜竟趁機向陳其邁「咬耳朵」，直問「為什麼會爆發登革熱」，這段畫面遭媒體拍攝收音後，引爆各界抨擊搞不清楚狀況，還有民眾怒罵「到底誰才是市長」。

黃帝穎大酸，「國民黨議員為了救蔣萬安，瞎扯南部登革熱，反傷韓國瑜」。

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稱北市鼠患被貼政治標籤 張斯綱：南部登革熱時側翼有每天拍蚊子？

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