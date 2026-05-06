童子瑋提青年就業雙職訓方案 畢業即就業、上班就上手

民進黨基隆市長參選人童子瑋提出協助青年就業方案。（記者盧賢秀攝）

基隆市10萬人到雙北就業，29歲以下青年失業率達8%，民進黨基隆市長參選人童子瑋今天「對症下藥」提出青年就業困境的解決方案，包括雙鐵訓基地、尋職津貼與就業穩定金，讓學子畢業與就業能夠有效銜接，讓青年「畢業即就業、上班就上手」。

童子瑋說，基隆29歲以下青年失業率達8%的困境與挑戰，為協助青年找到理想的工作，他今天提出技能成長、在職進化、就業銜接、穩定保障的4大方案，讓青年畢業與就業效銜接。

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童子瑋指出，技能成長就是在「和平島國家級職訓基地」，引進國家級課程與國手級師資，作為青年進入關鍵產業的「跳板」。聚焦智慧製造、綠電儲能、冷鏈物流、海洋觀光及文創5大領域，快速培養即戰力，練就一身好功夫。

此外，規劃將閒置「尚智國小」舊址轉型為「基隆勞工大學」，工會辦理包含水電、餐飲、美容、行銷設計等民生產業實戰技術班，讓在職年輕人能隨時充電、持續提升競爭力。

童子瑋強調，跨出校門的第一步是最難的的就走找工作，為降低青年求職壓力，可以找到理想工作，將加碼提供「初次尋職津貼」，與中央合計最高可領3.6萬元，社會新鮮人在工作過程中，不必為生活焦慮、急於找工作將就低薪。同時也加碼和中央1比1的穩定就業獎勵金最高獎勵可達7.2萬元。讓青年從職訓、找工作到穩定就業，建立一套青年就業安全網，能在這裡看見翻轉未來的契機。

民進黨基隆市長參選人童子瑋提出「雙訓練基地」機制。（記者盧賢秀攝）

童子瑋規劃閒置的尚智國小轉型為「基隆勞工大學」。（記者盧賢秀攝）

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