84億預算怎買200億無人機？ 黃文啓解析「無人機國家隊」納特別條例原因

國防部戰規司司長黃文啓與國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方今日上午於廣播節目「新聞放鞭炮」，接受主持人周玉蔻專訪。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

立法院今日將第4度朝野黨團協商院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」等國防特別條例草案，在野黨主張將商購與委製放入年度公務預算中編列，提出8000億與3800億+N版本。國防部戰規司司長黃文啓今（6）日上午說明，以今年度公務預算為例，僅有84億元預算分配給75項新增案，平均1案僅能分到1億多元，而無人機建置預算平均1年就要200億元；他指出，國防部盼藉國防特別條例，結合產官學界力量、國外技術轉移，打造無人機國家隊。產業界也表達希望國會支持無人機產業。

國防部戰規司司長黃文啓與國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方今日上午於廣播節目「新聞放鞭炮」，接受主持人周玉蔻專訪。

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主持人詢問，8000億版本能否納入無人機產業？黃文啓表示，今年國防部公務預算1616億元當中，只有84億元用在75項新增案，平均1案只能分到1億多元，而特別條例中規畫採購20萬8200架濱海攻擊型無人機與1446架濱海監偵型無人機，共需1500億，預劃在6年內買完，1年平均要200多億元。除了無人機之外，國防部還要支付M1A2T等已經交貨但尚未付款的項目，以及今年將陸續交裝的項目。黃文啓說，「預算都拿來付持續案了，哪有錢支付每年200億元的無人機預算」。

談及國防自主產業的重要性，黃文啓舉無人機為例說明，台灣是座島，一旦戰時中共海軍把台灣海上交通線切斷，若沒有自主生產量能、靠別人，兩下就完蛋了。無人機具備攻擊、偵蒐、通訊中繼等功能，國防部希望藉這次特別條例，結合產官學界力量、國外技術轉移、台灣成熟高科技產業，打造出無人機國家隊。

黃文啓指出，目前能夠做整機無人機的廠商，北部約有160多家、中部56家、南部40多家、東部4家。從2024年至2026年的發展就能看到，台灣很有潛力且進步快速，國內幾家廠商現在已有增加投資，政府在嘉義設立的亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）與民雄航太暨無人機產業園區，也已鼓勵許多廠商增加投資。經濟部上週也曾於行政院記者會指出，去年無人機整機出口總產值約為9300萬美金，但今年第1季整機出口產值就已超過1億多美金。產業界也有表達，希望國會支持無人機產業發展。

黃文啓指出，就現況而言，國軍需要廠商除了有產製能力之外，也要具備高階研發能力。若沒有足夠的商機，廠商不可能自己挹注過大，而會採取漸進式，待外面的訂單夠多，再擴大產能；若今年是政策性，結合國防需求去做，就不能採取這樣的模式。

黃文啓直言，世界上在發展無人機的國家很多，若我們的產業發展不夠快，他國發展得更快，「到時候在國際市場上面競爭非紅供應鏈，你還有多少著墨空間？」

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