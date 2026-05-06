揭退將社團領近千萬補助配合中國統戰 林楚茵轟「掛羊頭賣狗肉」

民進黨立委林楚茵6日質詢踢爆，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」將社址設在國防部後棟，10年領取近千萬政府補助，卻有配合中國統戰論述嫌疑，理監事更配合中國官媒宣傳促統。（圖取自國會頻道）

民進黨立委林楚茵今（6）日在立法院質詢時指出，由退役軍官組成的民間社團「中華軍史學會」，10年來領取國防部近千萬元補助，會址甚至違常設在國防部營區內。林楚茵揭露，該學會理監事不僅曾參與中國統戰邀宴，去年舉辦的研討會更配合中共「台灣屬於中國一部分」的法律戰論述。

她痛批該學會「掛羊頭賣狗肉」，將提案把今年度71萬8千元的補助預算全數砍掉；國防部政務辦公室主任孫立方中將對此回應，曾特別提醒該單位避免陷入中共認知戰，後續會針對經費核銷與社址問題進一步了解。

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林楚茵今天質詢時踢爆，在國防部預算書中，有一個名為「中華軍史學會」的社團補助，從2016年到2026年，每年大約有70幾萬的補助，10年下來拿了944萬，將近千萬元。令人訝異的是，這個自稱旨在激勵研究學術交流的民間單位，社址居然設在「北安路807號後棟」，也就是國防部的營區裡面。她質疑，國防部在社團補助中只列了這單一社團，甚至為其特別設立「辦理中華軍史學會補助預算執行的考核的辦法」，為何要特別補助並讓其將會址設在國防部後棟。

孫立方答詢表示，國防部主要是站在主管機關的角度，希望能協助軍史相關學術研究領域在廣度與深度上的發展，這部分僅是少部分金額的補助。至於社址設在營區內的部分，他表示「可能還是要再去了解一下」。

林楚茵進一步揭露，該學會在申請國防部補助辦理活動時，於2025年10月舉辦了「抗戰勝利暨台灣光復80週年學術研討會」。她強調，中共正利用抗戰勝利、聯合國成立及台灣光復80週年，進行「台灣屬於中國一部分所不可分割」的法律戰，這個由國防部資助的單位，居然配合中國的統戰論述。

林楚茵更點名該學會的理監事名單，指出其現任理事蔣海安，曾出現在48位退將接受統戰邀宴的名單當中；而監事謝台喜則在2011年參加過「中山黃埔兩岸情」，照片甚至被登在促進中國統一的中國黃埔軍校網站上。

林楚茵質疑，如果有退役軍官如呂禮詩登上解放軍軍艦，國防部認為要處理，那面對這些每年領取補助、卻參加統戰色彩活動的理監事，國防部要如何對第一線國軍進行忠誠教育。

對此，孫立方回應，對於理監事的組成與產生方式會再去了解。他也承認委員的提示非常重要，強調在該學會去年辦理相關活動時，國防部也曾特別提醒，「避免陷入中共利用所謂抗戰這個議題，來對我們進行認知戰、進行統戰的這些行為」，事後也會針對此部分繼續監督了解。

林楚茵強調，這樣的社團存在如果沒有實質作用，只是「掛羊頭賣狗肉」，她會提案將這71萬8千元的補助全部砍掉，並要求國防部後續針對為何學會能設在國防部營區內提出報告。

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