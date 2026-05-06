鄭麗文已變成「中共代理人」形狀 沈榮欽：外交努力恐被毀於一旦

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文計畫訪美行程，喊話希望能會晤美國總統川普。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，鄭麗文已經完全是中共代理人的形狀了，無論習近平是否下令，她都努力在台灣和國際履行習近平的意志。

國民黨主席鄭麗文日前接受彭博新聞（Bloomberg TV）專訪，表達期望6月訪美並與川普總統見面，並推銷所謂反台獨等敘事。對此，華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝（Steve Yates）斥責她「不切實際、欠妥考量，荒謬可笑」，美國等地網友也說鄭麗文是「中共代理人」、「美國應該拒絕給她簽證」。

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沈榮欽在臉書PO文直言，很多人不清楚，鄭麗文在台灣「反台獨」和在國際上要求川普「反台獨」，是兩件不同的事，有著迥異的效果，回顧了過去中國數十年來要求美國「反台獨」的歷史，以及為何鄭麗文的要求不僅是幫助習近平完成心願。

沈榮欽直言，鄭麗文會將台灣數十年來外交人員的努力毀之一旦，更是幫助習近平打壓台灣外交空間、摧毀台灣國防的最佳助手。鄭麗文已經完全是中共代理人的形狀了，無論習近平是否下令，她都努力在台灣和國際履行習近平的意志。

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