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    首頁 > 政治

    藍營軍購分歧！脫口「別把我們賣了」 柯志恩：爭取勿偏向某個角度

    2026/05/06 11:27 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩被媒體披露，一度脫口「不可以把我們賣了啊！」對此，柯志恩上午受訪表示，這都只是同事之間平常講話的方式，她認為不需要擴大處理。（記者羅國嘉攝）

    國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩被媒體披露，一度脫口「不可以把我們賣了啊！」對此，柯志恩上午受訪表示，這都只是同事之間平常講話的方式，她認為不需要擴大處理。（記者羅國嘉攝）

    立法院長韓國瑜今天將四度協商國防特別條例草案，在此之前，國民黨團昨召開黨團大會，藍營內部仍存在嚴重分歧，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩更被媒體披露，一度脫口「不可以把我們賣了啊！」對此，柯志恩上午受訪表示，這都只是同事之間平常講話的方式，她認為不需要擴大處理。

    柯志恩指出，當時是在國民黨團會議，彼此都有信任度，所以大家的談話會比較直接。她只能說，國民黨內光譜很大，對於軍購這個問題，她的確有提出軍購該怎麼解決的意見，希望爭取大家能討論的空間，讓國民黨團形成最大的共識，而不是偏向某個角度或某個團體。

    至於那句「不可以把我們賣了阿！」柯志恩表示，這句話有其脈絡，且是國民黨團的關門會議中，包括國民黨立委陳雪生所提到的「你們再吵我就退」，這都只是同事之間平常講話的方式，因此不需要擴大處理。

    柯志恩坦言，目前國民黨團內部還沒有定案，還需要凝聚更大的共識，他們希望更多的討論凝成共識，對全國民眾才有辦法有更好的論述。

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