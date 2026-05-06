關注健康平權 罕病基金會創辦人分享蘇巧慧捍衛病友醫療權益

「罕見疾病基金會」創辦人陳莉茵分享蘇巧慧多年來在立法院為提升罕病治療環境的努力。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧推出「醫界為巧慧加油」系列影片第4集，由推動罕見疾病病友權益、提倡醫療人權近30年的「罕見疾病基金會」創辦人陳莉茵分享蘇巧慧多年來在立法院為提升罕病治療環境的努力。陳莉茵說，蘇巧慧在推動病友權益上不遺餘力，更在關鍵時刻發揮專業與執行力，爭取到公務預算挹注罕病用藥專款20億元，捍衛病友醫療權益。

蘇巧慧表示，目前全國約1.8萬位罕病病友，因罹患率低，也導致較少受公眾關注，她在立委任內不斷關心罕病議題，持續為少數群體的醫療權利努力，她也積極參與各類病友團體活動，將實務需求轉化為具體政策，盼讓社會理解罕病家庭困境；在她與罕病基金會努力下，罕病專款預算逐年提高，也獲行政院長卓榮泰、時任衛生福利部長邱泰源與健保署長石崇良支持，於去年成功爭取20億元公務預算挹注罕病藥物專款。

請繼續往下閱讀...

此外，蘇巧慧說，為解決新藥健保給付緩慢的難題，她促成衛福部啟動「藥品給付協議」機制，與藥商分攤風險，施行至今已累計16項新藥或擴增給付，受惠病友逾1700人；如當選市長，她將持續貫徹健康平權的理念，針對罕病推動「早期發現、早期治療」的公衛政策。

陳莉茵指出，許多罕病患者都需要終身用藥，然而高昂藥價迫使病友面臨停藥危機，很感謝蘇巧慧帶領的立法院厚生會於2024年成立跨黨派的「罕見疾病權益促進委員會」，更積極爭取到公務預算支持罕病藥物，而蘇巧慧做事腳踏實地，公務繁忙也「一定會回應」，更能清晰分析政策推動的可能性，這種專業且真誠的特質，讓病友家庭感到踏實且安心。

陳莉茵說，蘇巧慧具備優秀的條件，是值得大眾支持的人才，祝福蘇巧慧前進新北市長之路順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法