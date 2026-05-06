「這就是養老鼠咬布袋！」 本土政黨、公督盟喊話立院嚴審、速審軍購條例

公督盟與台灣前進等政黨團體6日召開記者會，針對立法院軍購、總預算審查，強調預算當然需要嚴格監督，但絕不應淪為漫無目的的惡意杯葛。（記者塗建榮攝）

行政院去年11月底提出新台幣1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」（以下簡稱軍購條例），歷經在野十度封殺、付委討論無果逕付二讀黨團協商後三次破局，立法院長韓國瑜今午將再召集朝野第四次協商，各界關注。民團與本土政黨批評，在野黨不應再將國家安全當作政治籌碼，呼籲人民年底用選票下架「賣國」立委。

立法院今日上午邀請國防部長顧立雄進行業務報告、並備質詢，下午3時接續進行軍購條例草案第四次朝野協商；為此，民團公民監督國會聯盟（下稱公督盟）今（6）早於立院群賢樓前召開「從亂審、不審到拖審、假審！公督盟揭預算毀台四部曲，警告藍白別拿台灣國安向中共獻祭」記者會，台灣基進、時代力量、小歐盟及綠黨等台灣前進陣線代表亦一同出席。

請繼續往下閱讀...

公督盟理事潘威佑表示，國會可以監督政府，「但不能把國家安全拿來卡關」。他直言，真正的監督應該有資料、有理由、有替代方案，更不該把國安預算「當作菜市場在喊價、殺價」，而近日的立院預算審查已進入非常危險的「亂審、不審、拖審、假審」模式，讓行政機關無所適從，強調立委是人民選出來的代議士，在野不應藉人數優勢程序性杯葛，喊話立院不要用「假審查來面對真威脅」。

「今年過了三分之一，中央總預算還在立法院躺平，這就是台灣人講的『飼鳥鼠，咬布袋』啊！」台灣基進秘書長馬依翔痛批，國民黨主席鄭麗文稱1.25兆軍購條例是「空白授權」，但國防部早已開多場機密會議、公開報告詳細說明，卻仍對資訊視而不見，還要人民相信中共總書記習近平；更指出民眾黨版軍購條例不專業，將讓一線的國軍弟兄淪為「炮灰」。

時代力量秘書長劉品辰直言，在野立委近半年接連封殺軍購條例，近期卻改挺預算調升，看似立場鬆動，實則是從頭到尾就沒想清楚為何杯葛；他示警，若今日軍購條例協商還沒有結果，「那在川習會之前絕對不會有具體共識」，更會成「川習會」最大焦點和談判籌碼，喊話民眾黨發揮「關鍵少數」精神為人民把關，國民黨立委要勇敢對抗鄭麗文，做出對國家好的選擇。

公督盟執行長張宏林說，中國的九二共識論述，已經明確朝一個中國靠攏，更凸顯國民黨、民眾黨正把中華民國的主權與國家安全拿去「祭旗」，以換取個人政治利益，痛罵兩黨根本不想審國防預算，而是一步步將台灣送給中共，強調立院應嚴審、速審國防預算，不應再為中共投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法