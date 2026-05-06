在野黨版本未交代邏輯 黃文啓：樂意向鄭麗文簡報1.25兆院版

國防部戰規司司長黃文啓與國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方今日上午於廣播節目「新聞放鞭炮」，接受主持人周玉蔻專訪。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

立法院今日將第4度朝野黨團協商國防特別條例草案。國防部戰規司司長黃文啓今（6）日上午表示，他已向多名在野黨立委個別簡報說明院版1.25兆國防特別條例的內容，若國民黨主席鄭麗文願意聽，他們也非常樂意說明。

國防部戰規司司長黃文啓與國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方今日上午於廣播節目「新聞放鞭炮」，接受主持人周玉蔻專訪。

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黃文啓表示，無論是8000億元版本或3800億+N版本的國防特別條例，都是直接點出已經在檯面上、看得到的項目，但未交代清楚計畫的邏輯，並說明為什麼不要其他項目。他認為，不能只說「商購案會有弊案」，得說明弊案在哪裡。

黃文啓表示，國防部在上週的行政院記者會已經充分說明，院版1.25兆國防特別條例的邏輯為何，並說明為什麼需要這些項目，但是到目前為止，在野黨都沒有針對他們所提出的預算額度，說明背後邏輯。

孫立方也說，院版國防特別預算在做規劃時，花了很多時間研究敵情威脅為何，研究如何對付敵情威脅；他強調，台灣在準備的過程中，也是在嚇阻戰爭，讓敵方找不到時間點，永遠將動武的時間點往後挪，國防特別條例的投資都有其效果。

孫立方表示，可以確定的是，他們現在在做的事，解放軍勢必都不希望他們做到。

談及朝野針對國防特別條例沒有共識，美方的態度。黃文啓指出，美方一再強調台灣必須要有自我防衛的決心，台灣是個整體，美方他不會是執政黨或在野黨。如果台灣在重要戰力上不夠積極，其實傳達出去的訊息就會被解讀成，台灣沒有保護自己的防衛意志。

被問及是否有向鄭麗文做過國防特別條例的簡報，黃文啓表示，鄭麗文如果願意聽，他非常樂意。孫立方也說，任何時候，如果鄭麗文願意，他們都非常樂意。

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