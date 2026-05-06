從喊大秘寶到難善後......學者林健正點出高虹安3大建設延宕困境

從喊大秘寶到難善後，學者林健正點出高虹安3大建設延宕面臨的困境，其中新竹棒球場更是重要關鍵指標。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安2022年參選市長時，從喊「新竹大秘寶」到如今包括新竹棒球場改善工程近4年未完成，就連國際展演中心也停擺重新規劃，果菜市長遷建仍紙本談兵，陽明交大退休學者林健正點出高虹安過去打著「揭弊」口號，如今無法善後且延宕，都將成為其施政表現的檢視，選民是否繼續買單，年底選舉會揭曉。

林健正認為，高虹安上任後，接手多項前朝遺留的重大工程，其中以棒球場改善、國際展演中心撤案及果菜市場遷建等案，受外界矚目，但如今已2026年5月，這些重大工程不是延宕就是大轉向，背後更交織著法律糾紛、中央與地方的協調困境，以及都市計畫變更的多重考驗。

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他認為棒球場是高虹安任內最沉重的政治與工程包袱，更是真相與效率的拉距，尤其棒球場已陷入法律泥沼，改善工程近4年未完成，球場封閉近4年，都讓社會輿論從對真相的追求，逐漸轉化為對現任團隊行政效率的質疑。再者國際展演中心停擺與廠商解約後，歷經多次規畫設計，從地上權設定的規劃再回到原點的展演中心重新規畫，除失去中央補助款，更讓問題無限迴圈。

另果菜市場遷建卡在法規高牆，且涉及「國土計畫」與「土地編定」的結構性限制。高虹安團隊試圖將此案納入「頭前溪沿岸地區都市計畫」，期望藉由提升建設層級來換取法規鬆綁的空間。但要爭取將其列為「國家重大建設」，需仰賴中央核定，把地方建設推給中央來決定，不僅被動，更充滿變數。這幾案都將成為高虹安年底爭取連任的重要檢視指標。

學者林健正點出高虹安3大建設延宕面臨的困境，其中新竹棒球場更是重要關鍵指標。（資料照，記者洪美秀攝）

學者林健正點出高虹安3大建設延宕面臨的困境，其中新竹棒球場更是重要關鍵指標。（資料照，記者洪美秀攝）

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