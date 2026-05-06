柯志恩民調落後賴瑞隆 葉耀元：罷免韓國瑜的高雄選民有定見

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照）

網媒近日公布民調賴瑞隆領先柯志恩16％。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元揶揄，「可以成功罷免韓國瑜的高雄選民，不會不知道應該要支持誰」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，報導內容提及「《上報》5日公布委託山水民意調查公司進行的最新民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7％，雙方差距為16.3個百分點，另有22.3％受訪者尚未表態」。

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葉耀元直言，「民進黨哪裡有多挫？平常心面對，好好準備選戰，我想可以成功罷免韓國瑜的高雄選民不會不知道應該要支持誰」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「身為高雄人是很緊張沒錯，畢竟我們曾經讓韓國瑜當選過……所以這次票票入匭非常重要」、「高雄人確實每一次市長投票都沒有鬆懈的本錢，否則就要以更龐大的社會資源來罷免，過去已經有過慘痛經驗，未來勢必會更加小心注意投票」。

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