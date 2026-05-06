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    首頁 > 政治

    阿扁黨籍遷回台南 再談北市安鼠經驗

    2026/05/06 10:33 記者吳俊鋒／台南報導
    民進黨台南市黨部主委郭國文協助下，前總統陳水扁黨籍遷回台南。（郭國文服務處提供）

    民進黨台南市黨部主委郭國文協助下，前總統陳水扁黨籍遷回台南。（郭國文服務處提供）

    前總統陳水扁在民進黨南市黨部主委、立委郭國文的協助下，順利將黨籍遷回台南，談及北市現在的「安鼠之亂」，強調自己擔任台北市長期間，也曾面臨老鼠猖獗的問題，當時他集中環保清潔人員，一區一區大掃除，12個禮拜就解決問題了，「就是這麼簡單」。

    前總統陳水扁雖然是台南人，因過去參選台北市長時，將民進黨籍遷入台北市，歷次黨公職選舉，在台南沒有投票權，郭國文知悉後親自拜訪，並附上申請文件，到府服務，讓陳水扁黨籍能遷回台南。

    陳水扁指出，感謝郭國文到府服務，讓他完成黨籍、戶籍合一的心願，認為民進黨要謹慎面對2026、2028的選戰，強調2018年時，當時半年的時間讓選情風雲變色，從高雄開始翻盤，凸顯地方選舉也可能面臨相互牽動的問題，因此地方黨部主委的責任相當重要。

    陳水扁鼓勵郭國文如果連任黨部主委，一定要繼續努力，尤其要謹記過去的教訓，好好守下民主聖地。填寫資料時，陳水扁也回憶起，自己參選總統時，由郭國文籌劃的228牽手護台灣活動，串聯全台灣，成為至今最多人參與的民主活動。

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