「川慧對決」差不到5％ 黃暐瀚：新北市長藍綠熱戰

新北市長選舉戰況激烈，近來多份民調呈現國民黨參選人李四川（左）、民進黨參選人蘇巧慧（右）差距不到5個百分點；圖為兩人3月中旬在「三重果菜市場平安宴」巧遇握手寒暄。（資料照，記者羅國嘉攝）

有網路媒體針對下屆新北市長選舉民調，指民進黨參選人蘇巧慧的支持度是34.8％，國民黨參選人李四川的支持度是39.6％，雙方差距4.8個百分點；對此，資深媒體人黃暐瀚表示，所謂「北藍南綠」的基本態勢（台北桃園藍強、台南高雄綠壯），意外排除了新北，再加上「宜蘭縣、彰化縣、嘉義市」三地，一併成為年底選舉的「藍綠未定熱區」。

黃暐瀚在臉書PO文表示，新北意外成為藍綠熱區，為什麼說「意外」？因為過去兩次新北市長選舉，侯友宜大勝蘇貞昌、林佳龍，國民黨已在新北執政連續21年不間斷，照理說，根本不會有人討論「新北選情」。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚分析，「美麗島電子報」連續兩個月（三月、四月）蘇巧慧緊追李四川只差「1%」，讓藍營內部很意外？是因為鄭麗文的「兩岸路線」嗎？是因為藍白「還未確定人選」嗎？是因為李四川的「人格特質」嗎？猜測一堆。

黃暐瀚指出，如今，終於出現第一份「藍白確定人選」之後的民調（4/28李四川確定代表藍白，排除黃國昌），在這個基礎之下，「震傳媒」緊急連做3天民調，得到「李四川39.6%、蘇巧慧34.8%」的結果。不到五趴的差距，顯示「川慧膠著」已是不爭的事實。

黃暐瀚直言，離選舉還有半年，選情還可能出現變化，不過所謂「北藍南綠」的基本態勢（台北桃園藍強、台南高雄綠壯），意外排除了新北，再加上「宜蘭縣、彰化縣、嘉義市」三地，一併成為年底選舉的「藍綠未定熱區」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法