新竹市長選戰開打！綠營莊競程開第一槍：明年普發市民1萬元現金

民進黨新竹市長參選人莊競程（持麥克風者）表示，明年他當選就普發市民每人1萬元現金。（水源里長曾翰揚提供）

新竹市長選戰開打！民進黨市長參選人莊競程昨晚在新竹市美髮工會代表大會上宣布，因竹市的財政穩定，若他年底當選，明年就普發45萬名市民每人1萬元現金，期減輕年輕人負擔，也讓長輩安心放心，小孩健康成長。他強調，市府普發1萬元現金不需要舉債，這是全市民共享財劃法修正後的成果，在推動市政建設之餘，也會將財政效益回饋給市民。

依據新竹市府115年度的預算編列，市府今年將清償長短期債務35億元，加上今年已發的5千元消費金24億，還有債務付息預算，竹市明年116年度將有60億元的預算可運用，既然竹市明年已不再負債，現任市長高虹安又不做重大建設，莊競程說，在竹市財政許可下，他當選後，就與市民共享財政紀律成果，明年他會拿來普發現金，全市民每人1萬元，扣除普發現金預算，還有14億的預算可做其他建設規劃。

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這是莊競程獲民進黨徵召後，昨晚首次率新竹隊成員在美髮工會的公開場合宣布第1個政見，莊競程強調，除普發現金1萬元，他將陸續推出交通、教育和文化與經濟等多面向的政見，要讓竹市成為年輕人及長輩和小孩願意住下來的幸福光榮城市。

民進黨新竹市長參選人莊競程（持麥克風者）表示，明年他當選就普發市民每人1萬元現金。（水源里長曾翰揚提供）

民進黨新竹市長參選人莊競程（持麥克風者）表示，明年他當選就普發市民每人1萬元現金。（水源里長曾翰揚提供）

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