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    首頁 > 政治

    接受德國電視專訪 吳志中：若台海衝突 將嚴重影響世界經濟穩定

    2026/05/06 10:10 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長吳志中指出，台灣在全球高階半導體供應鏈具關鍵地位，維護台海和平攸關全球科技產業發展。（外交部提供）

    外交部次長吳志中指出，台灣在全球高階半導體供應鏈具關鍵地位，維護台海和平攸關全球科技產業發展。（外交部提供）

    外交部次長吳志中日前接受德國「ProSieben」電視台「Galileo X-Plorer」節目專訪。吳志中表示，中國不斷對台軍事施壓，並透過大量網路攻擊及資訊操作，試圖分化台灣社會；若台海發生衝突，導致先進晶片供應中斷，將嚴重影響世界經濟穩定。

    吳志中受訪內容於本月3日播出，他表示，中國除不斷對台軍事施壓外，也透過大量網路攻擊及資訊操作，試圖分化台灣社會，台灣採取「不是今天」（Not Today Policy）的嚇阻思維，透過強化自我防衛能力、促使主要軍事力量持續維持在印太地區的存在，並積極爭取國際社會支持，使北京體認對台動武絕非可行選項。

    吳志中指出，台灣生產全球約6至7成半導體，以及逾9成高階晶片；與人工智慧相關的先進晶片，更高度集中於台灣製造，關鍵性無可取代。台灣完整的半導體生態系及高階晶片產能，不僅支撐全球科技發展，也攸關自由民主陣營的未來。

    吳志中也表示，半導體產業高度仰賴跨國合作，例如台積電赴德投資，仍須結合荷蘭ASML及德國Carl Zeiss AG等關鍵技術。若台海發生衝突，導致先進晶片供應中斷，將嚴重衝擊全球航空、高階醫療、伺服器及其他關鍵產業，影響世界經濟穩定，台灣將持續與國際社會合作，共同維護台海和平與區域穩定。

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