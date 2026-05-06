顧立雄：美方知會國會前已確認軍售意願 發價書來才審案難度高

國防部長顧立雄重申，對美軍購案在美方「知會國會」並送出發價書前，皆已取得供售意願且確認交易期程、案項金額等細節，若等到發價書來，在約45天內期限才開始審條例、預算，難度相當高，也等於壓縮立法院審理時程，反而才像「空白授權」。（記者田裕華攝）

政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算的法源基礎「國防特別條例」草案持續在立法院卡關，今天將進行第四次由立法院長韓國瑜召集的朝野黨團協商。國防部長顧立雄今（6）日受訪重申，國軍皆是在取得美方供售意願後才編列預算，若設置發價書來才能送審條例門檻，期限一般只有45天，要在此期間通過特別條例、特別預算時間相當趕，反而才會像是「空白授權」。

顧立雄今天上午率局處首長赴立法院外交及國防委員會進行業務報告並備質詢，他會前受訪說明，台美軍購案皆經過長達2年以上的磋商，美方會提供正式文件，闡明必要之供售意願、交易期程與案項金額等細節，國防部也已在機密專報中向立法院進行過充分說明。其次，依照「計畫預算」的概念，國防部取得美方供售意願後即會排入預算供立委審查；若美方尚未啟動「知會國會」程序，該預算則列為機密，待知會國會後再行公開。

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顧立雄強調，若依部分意見要求「等到發價書（LOA）來才審預算與條例」，將面臨極大的實務困境。他解釋，美方發價書簽署的期限通常僅約45天左右，若事前完全沒有法源條例與預算基礎，等發價書一到才趕著通過特別條例與預算，時間上將極度倉促。

以過去採購「海馬士」多管火箭系統為例，顧立雄指出，當時就曾發生因未獲預算，依立法院決議無法簽署發價書的狀況。他說，若連預算與實際項目都還沒經過實質審查，一看到發價書就趕著簽署，或者每次都須另取得特別授權，「我的感覺好像這才是空白授權」。

面對在野黨對1.25兆元預算規模的質疑，顧立雄重申，此金額是基於整體防衛作戰需求，並經過與美方長期的討論與規劃而來。他特別澄清，這筆預算並非全數用於對美軍購，也包含國內委製與商購項目，皆是建構台灣整體戰力不可或缺的一環，呼籲各黨派立委能予以支持。

另針對外界關注國軍是否積極借鏡烏克蘭的不對稱作戰經驗，顧立雄表示，國防部高度關注俄烏戰爭及美伊衝突中，關於無人載具與新興科技的應用，並仔細盤點其與台海防衛作戰需求的相異與相同點。他指出，無人機在現代戰爭扮演極為重要的角色，烏克蘭的經驗更證明「無人機自主能量的建構，是維持作戰能力與作戰韌性的關鍵」，這也是此次特別預算中，編列相當大數量無人機的主因。

顧立雄補充，國防部轄下的「國防創新小組」正持續掌握並引進新興科技，未來將透過小批量產、商購及原型開發等多元方式，快速接軌現代化作戰需求。至於軍事交流細節，因涉及機密則不便多做說明。

此外，針對國人關心首艘國造潛艦「海鯤號」的海上測試（SAT）進度，顧立雄說明，所有檢驗項目皆依照測試程序逐步進行，團隊會在嚴格的安全與品質要求下，從事裝備的檢證與調校。由於驗證項目繁多，後續若有具體進展，相信台船會對外公布相關時程。

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