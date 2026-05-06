台北市鼠患淪打卡新潮流？周軒批蔣萬安：不做實事只想政治處理

台北市長蔣萬安昨出席鼠害防治記者會，會中說明防治情況與措施。（資料照）

因應鼠患問題延燒，台北市長蔣萬安昨緊急召開記者會說明，承諾宣布將在最短時間內，進行全市動員大清消，一區一區做。對此，政治工作者周軒表示，蔣萬安終於率領他的台北市政府文武百官出來面對台北市民，然而，這個時機點已經太晚了，痛斥蔣萬安及其團隊整天只想處理政治問題，選擇看不到北市水溝、草叢、垃圾子母車鑽出的老鼠。

周軒今日轉發媒體報導截圖並狠酸，「台北各地鼠輩橫行的影片早已在網路瘋傳，市民拍照打卡老鼠蹤跡意外成台北新潮流」。

請繼續往下閱讀...

即便民怨沸騰，蔣市府與國民黨側翼卻仍嘴硬，辯稱「這些都是沈伯洋為選舉拿老鼠來攻擊蔣萬安、都是綠營操作，都是『南鼠北送』、台北市鼠患沒有很嚴重，都是市民拍照上傳造成恐慌」。

周軒認為，蔣萬安對鼠患的處理態度備受質疑，日前他在松山慈惠堂出席活動時，一名大安區市民當面陳情鼠患嚴重，蔣萬安僅回一句「謝謝我們會處理」便轉頭上車。「從那一刻，就註定了蔣萬安以及整個台北市政府，對於台北市鼠患問題的處理方式，絕對是悲劇了」。

國民黨立委王鴻薇及部分藍營政治人物，不僅未督促市府落實防疫，反而整天幫蔣萬安護航洗風向，更抹黑為「綠營操作」試圖掩蓋施政無能的真相。

周軒指出，「問題從來都在蔣萬安的台北市政府團隊身上」，不做實事，整天只想政治處理，不顧台北市民急忙自廢找鼠害防治公司，或購買烤肉架粗鐵絲加固窗戶，甚至擔心老鼠半夜闖入家中咬破瓦斯管造成不可挽回的悲劇。這些台北市民的擔心都是真實的，可蔣萬安看不見，蔣萬安旁邊的那群人也都裝作看不見。

周軒大酸，「在蔣萬安跟台北市政府的團隊，以及國民黨台北市議員跟立委的眼中，看不見那一隻隻從台北市的水溝、草叢、管線通道、垃圾子母車鑽出來的老鼠。只看的見，沈伯洋。沈伯洋也是一位台北市民，台北市民的擔憂，市長應該要解決，不是嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法