曾在大安森林公園遇肥鼠 彭啓明：北市鼠患為市民感受非認知作戰

環境部長彭啓明也是台北市民，自稱也曾在大安森林公園看見大肥鼠，但尚無生態調查數據，認為北市鼠患為市民感受非認知作戰。（記者塗建榮攝）

台北市出現今年首例漢他病毒，近期老鼠遭市民多次目擊出沒，引發部分恐慌，北市府卻批網路對市府「認知作戰」，急拉中央背書稱地方「沒有鼠患」；環境部長彭啓明今（6日）受訪回應，北市鼠群生態無地方統計，但市民感受有困擾，也曾在大安森林公園目擊大肥鼠，網路傳播鼠患應非認知作戰，而是市民感受，相信全世界城市都有老鼠，但若跑到馬路吃飯就很嚴重。

彭啓明今赴立法院續審「資源回收再利用法」修正草案；會前針對台北市近期鼠患問題，他受訪表示，自己身為台北市民，身邊也很多朋友主動告知，包含環境部統計的鼠類點閱率，過去幾個月都第1名，可見老鼠已成市民困擾，感謝市府聽從建議，由市長召開跨局處會議，積極面對處理，重申環境清潔消毒仍是首要任務。

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至於北市環保局長徐世勲曾到環境部開會後，對外稱中央也說北市無鼠患，網路攻擊是「認知作戰」等語，彭啓明回應，應非認知作戰，是市民感受。他全世界每一個城市都有老鼠，跟人類共存很久，但若老鼠跑到馬路上吃午餐、晚餐，事情就很嚴重，相信北市某些地區仍有環境未清消等問題，產生較多老鼠，自己也曾在大安森林公園目擊到大肥鼠。

北市另要成立「鼠類偵防師」，卻要僅86名環保隊員受訓後再到家戶服務；對此，彭啓明認為，家戶除鼠服務是專業工作，建議學新北市找處理老鼠、病媒蚊等專業人士處理，自己首次聽到鼠類偵防師名稱，希望此事仍靠專業，他舉例自己也曾聽信偏方抓鼠，甚至抓到後不敢殺生而錯誤放掉，建議民眾也可上環境部網站查閱「環境鼠害防治專區」，了解如何處理。

進一步舉例，民眾首先要知道遇到的老鼠是哪一種老鼠，因為不同老鼠不同習性，有的愛吃甜、有的愛吃肉，如自己以前透過監視器拍到，發現是家鼠愛吃甜，就用花生糖抓到。

投藥方面，外界關注有無老鼠避孕藥可投放，彭啓明表示，過去老鼠藥是靠致死的抗凝血劑，如今有些國家有新的老鼠避孕藥，以荷爾蒙方式是讓老鼠就不會生育，目前無人來申請專案，若地方有需求也可申請，但提醒，老鼠藥本身會危及生態，因不知道其他動物吃了是否也因此避孕，對於投藥將由環境部嚴格審查；再度建議若有投藥，北市應公布投藥地點，避免毛小孩等誤舔誤食，也最好拉高規格每日開記者會說明防鼠進度。

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