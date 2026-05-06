蔣萬安拋「鼠類偵防師」止血鼠患？ 粉專警告：無效就變政治梗圖

台北市長蔣萬安昨宣布將在最短時間內進行全市動員大清消，一區一區做。（資料照）

台北市鼠患問題延燒多日，台北市長蔣萬安昨（5日）召開記者會表示，推出「鼠類偵防師」、12區大清消、公開鼠藥投放資訊、到府協助等措施。臉書粉專「聲量看政治」表示，儘管從網路數據來看，這場記者會確實讓議題熱度有些許降溫，但這場記者會僅是將危機暫時壓制，蔣萬安真正的考驗才正要開始。

粉專「聲量看政治」今發文指出，根據一週YouTube直播觀看數統計顯示，鼠患議題前半段由批判聲浪主導，4月29日至5月3日期間，泛綠陣營聲量穩定壓過泛藍。不過，5日記者會後，泛綠觀看數從高點大幅跌落近48％，和高點相比更是縮減3分之2，反觀泛藍聲量幾乎是維持低檔持平，「最後一天看似藍超過綠，只是泛綠退潮後的泛藍的被動反超」。

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蔣萬安昨雖親上火線避免「政府消失」的負面觀感，但對於初期投藥爭議及成效仍未完全釋疑。針對昨拋出的「鼠類偵防師」，雖然短期內成功包裝政策創新，但也面臨「口號化」風險，若後續人力配置、到府服務成效不彰，這個極具記憶點的名詞恐將就從政策亮點變成「政治梗圖」。

蔣萬安昨在記者會上說最想守住的數字是「2到4月鼠害通報下降70％」，但這項冷冰冰的數據顯然與市民體感落差劇烈。

粉專「聲量看政治」直言，若台北市街頭老鼠影片持續瘋傳、清消成效無法驗證，數字恐難掩蓋市政失能。若接下來一週，老鼠影片有減少、投藥資訊有清楚、清消成果可驗證，這場記者會就可能真的止血成功；但若老鼠繼續出現「鼠類偵防師」就是笑話。

聲量退了不代表問題消失，蔣萬安能否帶領台北市「脫鼠」，市民最後看的，從來都不是市長講什麼，台北街頭、市場、住家、公園，到底有沒有真的變乾淨才是重點。

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